В Алтайском крае выставили на продажу еще три дорогостоящих коттеджа

Три коттеджа, каждый из которых оценивается суммой около 30 млн рублей, выставлены на продажу в Алтайском крае. Первые два находятся в поселке Фирсово, третий — в Барнауле. Все объявления размещены на Avito.

Первый двухэтажный коттедж (цена — 34 млн. рублей) расположен в поселке Фирсово. Дом построен в 2008 году, его площадь — 500 кв. м. Фасад отделан желтым кирпичом, перекрытия состоят из железобетонных плит, внутренняя отделка — итальянский кафель. Коттедж расположен на участке площадью 17 соток.

Элитные коттеджи в Барнауле. avito.ru. Элитные коттеджи в Барнауле. avito.ru. Элитные коттеджи в Барнауле. avito.ru.

На первом этаже размещается кухня-столовая, гостиная с витражным остеклением. Здесь также расположены спальня, зимний сад с выходом на территорию усадьбы, высота потолков составляет 3.5 м. Второй этаж занимают рабочий кабинет, холл, 3 спальни и ванная комната. В цоколе: сауна, комната отдыха, постирочная, котельная и погреб.

Второй коттедж в поселке Фирсово — четырёхэтажный, его площадь составляет 384,6 кв, метров. Стоимость — 29, 99 млн. рублей. Дом находится на участке в 17 соток, расположен на краю леса.

Элитные коттеджи в Барнауле. avito.ru. Элитные коттеджи в Барнауле. avito.ru. Элитные коттеджи в Барнауле. avito.ru.

Первый этаж дома состоит из гостиной, кухни, гостевого санузла и гостевой спальни. Второй занимают 3 спальни, гардеробная и санузел. Цоколь — бильярдная, тренажерный зал и зона отдыха. На мансардном этаже располагается игровая комната для детей и рабочий кабинет. По периметру дома установлено видеонаблюдение.

Третий трехэтажный коттедж в Барнауле имеет площадь 354.5 кв. м, его стоимость — 29 млн. рублей. Стены дома состоят из силикатного кирпича, утеплителя и облицовочного кирпича Фундамент — блочно-монолитный, крыша — из металлочерепицы. В коттедже — 4 спальни, гостиная, кухня-столовая, рабочий кабинет, спортзал и 3 санузла. Кроме того, в доме установлены 5 кондиционеров и приточно-вытяжная вентиляция.

Элитные коттеджи в Барнауле. avito.ru. Элитные коттеджи в Барнауле. avito.ru. Элитные коттеджи в Барнауле. avito.ru.

На территории в 11 соток высажены ели, дубы, яблони; выложена тротуарная плитка. Участок огорожен забором из красного и желтого облицовочного кирпича. На участке установлен банный комплекс. В него входит баня на 30 квадратов, крытая терраса и хозяйственный блок. Кроме того, здесь находится гараж на 2 автомобиля со смотровой ямой.

Роман Покатилов