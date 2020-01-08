В Алтайском крае за 14 млн рублей продают дом на воде

В Егорьевском районе Алтайского края продается необычная усадьба. Она занимает 75 соток, а ее постройки частично располагаются на водоеме. Пруд облагорожен камнями, здесь есть мост и искусственный водопад, а рыбачить можно прямо с крыльца, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Участок находится в селе Новоегорьевском у кромки бора, в 350 м от озера Горькое. Собственник продает усадьбу за 13,86 млн рублей и предлагает использовать ее как дачу или базу отдыха.

Коттедж построен из бревна. Его площадь — 250 кв. м. В доме два этажа, три комнаты, три санузла, кухня, бойлерная. На территории также есть баня, недостроенный бассейн со SPA-зоной, беседка с тандыром, вольер для собак, погреб, теплица и гараж с летней гостевой пристройкой.

Так же под Барнаулом за 40 млн рублей продают коттедж с четырьмя спальнями и зоной барбекю. Как отмечает автор объявления, «дом продается с ремонтом, по системе заезжай и живи!».