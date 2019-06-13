В Алтайском крае на берегу озера за 16 млн рублей продают усадьбу с фонтаном

В поселке Чуйский Бийского района за 16 млн рублей продают большую усадьбу, которую используют как базу отдыха. Коттедж находится на участке в 55 соток на берегу озера, пишет «Недвижимость Алтай».

В объявлении указано, что в состав комплекса входит благоустроенный кирпичный корпус площадью 230 квадратных метров. Он включает главный VIP-номер в трех уровнях (3 спальни, два санузла, холл-гостиная, тренажерный зал) и шесть двухэтажных номеров (спальная комната, санузел, холл-кухня). В каждый номер есть отдельный вход.

Также на территории расположен одноэтажный благоустроенный коттедж, состоящий из четырех номеров с оборудованными кухнями, спальнями, санузлом.

В двухэтажном кирпичном здании находится большой каминный зал с барной стойкой, обеденной зоной и выходом на террасу для барбекю. Также есть гараж на шесть автомобилей и гараж для водных мотоциклов с выходом на озеро.

Кроме того, на участке построены баня из кирпича с комнатой отдыха, камином, санузлом, верандой над озером и выходом на пирс к озеру, дом для персонала и охраны, хозблок, два недостроенных двухэтажных корпуса. На территории есть зона отдыха с фонтаном.

Комплекс может вместить до 100 человек.