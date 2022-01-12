В Алтайском крае значительно сократился объем текущего строительства

В Союзе отметили, что за два года объем текущего строительства сократился почти на треть.

«По данным Единой информационной системы жилищного строительства Дом. рф, на январь 2022 года в регионе возводится 78 многоквартирных домов, в них строится 15 000 квартир, совокупная площадь которых составляет 758 тыс. кв. метров», — рассказали в организации.

При этом на начало 2021 года объем текущего строительства в крае составлял 993 тыс. кв. метров.

На начало января 2020 года показатель составлял 1 087 тыс. кв. метров. Таким образом, за два года объем сократился на 329 тыс. кв. метров.

В Союзе также подчеркнули, что с начала 2021 года в регионе построили 974 тыс. кв. метров — на 15,1% больше, чем в 2020 году. Это максимальный показатель по вводу жилья в Алтайском крае начиная с 1991 года.

Ранее сообщили, что в Барнауле в 2021 году ввели рекордный объем жилья: «27 квадратов на человека, по квартире в час».