В аукционах по продаже квартир комитету ЖКХ Барнаула победил подросток. И тут же проиграл

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула в феврале объявил два аукциона на покупку квартиры, в каждом из которых начальная цена составляла 2,7 млн рублей. 13 марта их победителем стал 14-летний барнаулец Максим Медведев. В тот же день комитет опубликовал отказы от заключения контрактов. До этого было еще три отказа. В необычных торгах разбирался altapress.ru.

Официальная версия, по которой комитет отказался от сделки, — поставщик не предоставил информацию о том, что он соответствует требованиям закупки.

Согласно 26 ГК РФ, несовершеннолетний уже может совершать сделки с недвижимостью с 14 лет. Для этого требуется письменное согласие родителей. А по 1 статье 20 закона № 48 ФЗ нужно предварительное разрешение органов опеки.

В решении об отказе совершения контракта сказано, что информации о законных представителях и их согласия на совершение сделок не было.

Этот комментарий опровергает отец мальчика, предприниматель Виктор Медведев: «Срок поставки 45 дней — к этому времени у меня бы уже была справка, она сейчас оформляется в органах опеки. Я уведомлял комиссию об этом, а также прилагал к документам справку с согласием от нотариуса. Квартира записана на моего сына, у которого есть паспорт и банковский счет, и закон не запрещает ему участвовать в аукционе».

Ключи от квартиры. CC0

Виктор Медведев отметил, что это далеко не первые сорвавшиеся сделки: ранее другой заказчик покупал квартиры для детей-сирот и детей-инвалидов. Тогда не было возможности выиграть из-за мошеннической схемы чиновника. Сейчас комитет по ЖКХ приобретает недвижимость для переселенцев из ветхого жилья. Поставщик пока не знает, как пройдет эта сделка.

«Никто не задает никаких вопросов — молча отклоняют. Почему нельзя было спросить будет согласие или нет? — возмущается он. — Давайте работать вместе: чего не хватает, что сделать? Ведь очередь стоит на эти квартиры, люди ждут, когда их переселят из ветхого жилья, вопрос нужно решать».

По версии собеседника, комитет также может отказывать в контракте из осторожности. «Вероятно, думают: „А вдруг согласия не будет?“. Да почему вдруг? — говорит он. — Я поставил им уже немало квартир. Одна вообще была в ипотеке — просто в течение 45 дней с момента окончания аукциона снял все обременения. А тут справки не дождались».

Кроме того, Виктор Медведев вспоминает, что проблемы с аукционами у него начались 1,5−2 года назад, после того, как он указал на недочеты работы комитета и его руководителей, в том числе, и через прокуратуру.

Аукцион. Pixabay.com

Как эксперт-поставщик в 2021 году он критиковал процедуры и в материале altapress.ru о том, почему в Барнауле срываются аукционы по покупке квартир для сирот.

Этому, по мнению Медведева, есть несколько причин: при достаточно высоких требованиях к качеству недвижимости начальные цены — ниже рыночных. Кроме того, потенциальных поставщиков отталкивают несколько громких уголовных процессов, а также вероятность, что после заключения контракта о поставке жилья изменятся его условия.

И немаловажная причина — отношение чиновников к победителям аукциона, проявляющееся в действии. «Заказчик подходит к торгам так, как будто это нужно только поставщику, тогда как это совместный процесс», — комментировал собеседник.

Виктор Медведев намерен продолжать участвовать в аукционах.