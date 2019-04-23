Суд вынес приговор бывшей алтайской чиновнице за мошенничество с жильем для сирот

Судья Центрального райсуда Валерий Дараничников вынес обвинительный приговор бывшей сотруднице главстроя Татьяне Филатовой и двум сотрудникам риэлторского агентства — Роману Подъяпольскому и Александру Махалову. Если он вступит в законную силу, ближайшие несколько лет они проведут в колонии общего режима.

Бывшего начальника «Регионального жилуправления» и экс-начальника отдела управления правового и документационного обеспечения главстроя края Татьяну Филатову признали виновной в мошенничестве с квартирами для детей-сирот. Виновными были признаны и двое сотрудников риэлторского агентства. Информацию об этом подтвердили в райсуде.

Приняв во внимание все собранные в ходе предварительного следствия доказательства суд приговорил Филатову к 6 годам, Махалова и Подъяпольского — к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Уголовное дело расследовал следственный комитет. По версии следствия, с января 2014 года по август 2016 года Филатова, занимая должность начальника отдела главстроя, совершила преступления, в которые вовлекла риэлторов.

Напомним, о чем шла речь.

Чиновница располагала информацией о планируемом проведении электронных аукционов по поставке жилья для детей-сирот, о первоначальной цене аукциона и требованиях, предъявляемых к квартирам. Эти сведения она передавала подконтрольным ей риэлторам. Те подыскивали жилье, находящееся в неудовлетворительном состоянии, цена которого была значительно ниже цены аукциона.

Из бюджета за это жилье перечислялась одна сумма, а продавец квартиры получал намного меньше. Разница оседала в карманах — участники схемы делили ее между собой.

Совместными действиями подсудимые реализовали 75 жилых помещений, чем причинили бюджету России и Алтайского края ущерб в сумме более 16 млн рублей, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Решение суда еще не вступило в законную силу.