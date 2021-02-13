В Барнаул за 115 млн рублей продается роскошный коттедж в неоклассическом стиле с крыльцом из натурального камня

Объявление о продаже трехэтажного коттеджа появилось на сайте «Авито». Как уверяет продавец, дом просто потрясающий. Он возведен в «Серебряном бору», расположенном в десяти минутах езды от центра города. Площадь жилища премиум-класса — 674 кв. м., размер участка — 21 сотка, а цена — 170,6 тыс. рублей за кв. м.

Фасад дома среди сосен выполнен в неоклассическом стиле с крыльцом и входной группой, оформленными натуральным камнем. К коттеджу прилегает гараж на два автомобиля.

В особняке размещены четыре спальни, столько же санузлов, гардеробные, гостевые комнаты, просторная гостиная с камином, кабинет, игровая комната и большая кухня с встроенной бытовой техникой.

Коттедж предполагает штат прислуги. Для этого здесь предусмотрены помещения для персонала: две комнаты, столовая, санузел, душевая, прачечная, два складских помещения.

В Барнауле продается дорогой коттедж в «Сосновом бору». «Авито».

На благоустроенной территории растут не только сосны. Здесь разбиты цветники, дополнительно высажены ели, туя, кедры, садовые деревья. Посреди ухоженного зеленого газона проложены дорожки из натурального камня.

Есть и детская площадка с качелями, песочницей и миниатюрным городком. Вся территория оснащена системой автоматического полива и ландшафтным освещением.

В Барнауле продается дорогой коттедж в «Сосновом бору». «Авито».

Кроме того, двор оборудован бассейном, диаметром в шесть метров с подогревом и подсветкой. Рядом с ним построена летняя беседка. Закрытая беседка находится неподалеку. Она выполнена из кедра. Здесь есть зона гриля и барбекю.

Не обошлось и без бани. Как не трудно догадаться, она тоже построена из ценных пород дерева — это сруб из кедра с купелью, хамамом и комнатой отдыха.

Свежие объявления о покупке-продаже недвижимости в Алтайском крае смотрите на сайте kuprod.ru.