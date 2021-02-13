В Барнаул за 115 тыс. рублей продается роскошный коттедж в неоклассическом стиле с крыльцом из натурального камня

Фасад дома среди сосен выполнен в неоклассическом стиле с крыльцом и входной группой, оформленными натуральным камнем. К коттеджу прилегает гараж на два автомобиля.
В особняке размещены четыре спальни, столько же санузлов, гардеробные, гостевые комнаты, просторная гостиная с камином, кабинет, игровая комната и большая кухня с встроенной бытовой техникой.
Коттедж предполагает штат прислуги. Для этого здесь предусмотрены помещения для персонала: две комнаты, столовая, санузел, душевая, прачечная, два складских помещения.
На благоустроенной территории растут не только сосны. Здесь разбиты цветники, дополнительно высажены ели, туя, кедры, садовые деревья. Посреди ухоженного зеленого газона проложены дорожки из натурального камня.
Есть и детская площадка с качелями, песочницей и миниатюрным городком. Вся территория оснащена системой автоматического полива и ландшафтным освещением.
Кроме того, двор оборудован бассейном, диаметром в шесть метров с подогревом и подсветкой. Рядом с ним построена летняя беседка. Закрытая беседка находится неподалеку. Она выполнена из кедра. Здесь есть зона гриля и барбекю.
Не обошлось и без бани. Как не трудно догадаться, она тоже построена из ценных пород дерева — это сруб из кедра с купелью, хамамом и комнатой отдыха.
Свежие объявления о покупке-продаже недвижимости в Алтайском крае смотрите на сайте kuprod.ru.