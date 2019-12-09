В Барнауле бизнесменов попросили узнать мнение горожан до начала стройки в парке

Ко внешнему виду здания вопросов не возникло. Дискуссия развернулась по поводу расположения объекта. По проекту, ФОК должен разместиться на ул. Антона Петрова 221ж, в бывшем парке им. Ленина и потребуется снос деревьев.
«Застройщик на законных основаниях пришёл на градсовет с готовым пакетом документов. В частности, земельный участок краевая собственность, часть бывшего парка им. Ленина примыкающая к Антона Петрова, разделена на три участка. Участок под строительство имеет зону ОД, в такой зоне строить можно», — рассказал Носенко.
С точки зрения социально-оздоровительной направленности, ФОК по федеральной программе и за федеральный деньги нужен в этом районе города, считает депутат.
В итоге градсовет не принял проект и проголосовал против, порекомендовав застройщику обсудить сложившуюся ситуацию с общественностью.
Как было уже не раз, вопросы о строительстве в зеленых зонах в Барнауле вызывают бурные дискуссии среди горожан.