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Недвижимость

В Барнауле больше нет «Перспективы»: прекратило работу одно из крупнейших агентств недвижимости

В Барнауле прекратило существование под брендом «Перспектива 24» одно из крупнейших агентств недвижимости, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Генеральный директор АН «Перспектива 24» в Алтайском крае Дмитрий Дворядкин.
Генеральный директор АН «Перспектива 24» в Алтайском крае Дмитрий Дворядкин.
Анна Зайкова

Руководитель агентства, экс-президент регионального Союза риэлторов Дмитрий Дворядкин официально вышел из франшизы, по которой работал в Алтайском крае почти 4 года.

За это время в регионе открыли офисы в Барнауле, Новоалтайске, Бийске и Рубцовске, а численность команды достигла 250 человек.

«Теперь Дворядкин совместно с супругой создал свой бренд „Династия 24“. Как объясняет сам риэлтор, название образовано от первых букв их имен — Дима и Настя. Новое агентство открыли в тех же четырех населенных пунктах на базе существующих. Также офис недавно заработал в Санкт-Петербурге, а в планах — расширить географию на 100 городов России», — отмечает издание.

«Сейчас „Перспективы 24“ нет. Но, как только мы расторгнем договор, который у нас зарегистрирован в Роспатенте, его заключат наши партнеры. Но это касается именно бренда, вывески. А если говорить о процессах, то мы как работали, так и продолжим по ним работать. Хотя вот в Бийске наша команда предпочла продолжить деятельность под брендом „Перспектива 24“. Поэтому сейчас идут переоформления. Мы расстаемся по-доброму, просто созрели для создания своего сервиса», — пояснил Дворядкин.

Что касается бренда, то его возьмут партнеры Дворядкина. Известно, что это будет компания «METRiS», которую основала Диана Фомина, руководившая агентством «Статус 7» и работавшая в «Перспективе 24».

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