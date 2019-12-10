В Барнауле чиновники просят жильцов гниющего дома срочно покинуть свои квартиры

Шесть семей из дома № 46 на ул. Строительной 2-ой должны срочно съехать. Такое уведомление жильцам направили из администрации города, сообщили в правозащитной организации «Гражданский патруль».

Аварийный дом, построенный еще в 50-х года, нужно снести до 31 декабря. В строении сгнили деревянные перекрытия в кровле и полу, дом насквозь поражен грибком, электропроводка в аварийном состоянии. Серьезные обрушения уже произошли в верхних и нижних перекрытиях.

Власти просят семьи принять решение о срочном переселении в маневренный фонд или переезде в съемное жилье.

Как уверяют правозащитники, оба варианта для людей, которые проживают в квартирах по договору социального найма, невозможны.

«Переселение нанимателей в маневренный фонд незаконно, к тому же свободно всего два помещения, и их состояние неудовлетворительное. Что касается компенсационных выплатах за самостоятельную аренду жилья, то здесь нужно понимать, что в Барнауле нет ни одного легального арендатора», — прокомментировал руководитель местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Дом официально признали подлежащим сносу еще в 2013 году.

Аварийное жилье. Анна Зайкова

Активисты просят губернатора края Виктора Томенко взять ситуацию под контроль.

«Оказавшиеся в заложниках ветхого дома люди понимают, всё временное — это постоянное, если они покинут его сейчас, без ясных гарантий, скорее всего, больше никогда не дождутся помощи», — добавил глава общественной организации Ростислав Антонов.

Активисты направили обращение также и в прокуратуру города. Правозащитники будут настаивать на проведении финансового аудита расходования средств на покупку социального жилья.