В Барнауле чиновники просят жильцов гниющего дома срочно покинуть свои квартиры

Аварийный дом, построенный еще в 50-х года, нужно снести до 31 декабря. В строении сгнили деревянные перекрытия в кровле и полу, дом насквозь поражен грибком, электропроводка в аварийном состоянии. Серьезные обрушения уже произошли в верхних и нижних перекрытиях.
Власти просят семьи принять решение о срочном переселении в маневренный фонд или переезде в съемное жилье.
Как уверяют правозащитники, оба варианта для людей, которые проживают в квартирах по договору социального найма, невозможны.
«Переселение нанимателей в маневренный фонд незаконно, к тому же свободно всего два помещения, и их состояние неудовлетворительное. Что касается компенсационных выплатах за самостоятельную аренду жилья, то здесь нужно понимать, что в Барнауле нет ни одного легального арендатора», — прокомментировал руководитель местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.
Дом официально признали подлежащим сносу еще в 2013 году.
Активисты просят губернатора края Виктора Томенко взять ситуацию под контроль.
«Оказавшиеся в заложниках ветхого дома люди понимают, всё временное — это постоянное, если они покинут его сейчас, без ясных гарантий, скорее всего, больше никогда не дождутся помощи», — добавил глава общественной организации Ростислав Антонов.
Активисты направили обращение также и в прокуратуру города. Правозащитники будут настаивать на проведении финансового аудита расходования средств на покупку социального жилья.