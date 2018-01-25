В Барнауле дорожает торговая недвижимость

Сильнее всего провалились в цене объекты, приспособленные для производства — минус 2,8%. Падала цена и на офисные помещения — минус 0,8%. Зато торговая недвижимость чувствует себя хорошо.

Сегмент торговых объектов повел себя нестандартно. Во-первых, существенно выросло предложение. Если в третьем квартале магазины, торговые центры и другие подобные помещения занимали только 36% рынка, то в четвертом продавцы были более активны и заняли уже 42% рынка. При этом они подняли цену предложения на 0,3%. Это, конечно, не компенсировало падения в 1,5% в третьем квартале, но задало положительную динамику.

Рост на рынке торговой недвижимости Барнаула связан с активностью продуктового ритейла. Развивающиеся в регионе сети "Магнит" и "Пятерочка", а также местная "Мария-Ра" выкупают или берут в аренду помещения, которые долгое время ждали своего хозяина. Особенно амбициозно и смело ведет себя сеть компании X5 Retail Group, которая с сентября 2017 года открыла в Барнауле 16 магазинов (данные 2ГИС).

По данным сайта "Авито", сейчас на продажу выставлено несколько крупных объектов в районе новостроек в Барнауле. За 100 млн рублей продают новое здание (4 тыс. кв.м) около церкви на Взлетной. За 44 млн — старое на Попова, которое занимает обанкроченный магазин "5 элемент". Один из самых дорогих объектов — здание в центре новых кварталов на Балтийской. 3,5 тыс. кв. м продают за 159 млн рублей.