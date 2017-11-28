Недвижимость

В Барнауле элитную квартиру меняют на стройматериалы

Сегодня, 19:09.
Недвижимость

В Барнауле продают четырехкомнатную элитную квартиру. Ее владельцы готовы обменять жилье на стройматериалы, сообщает портал "Недвижимость Алтай".

Квартира располагается на Змеиногорском тракте. Ее площадь — 155 квадратных метров. Внутри сделали ремонт, есть два санузла. Высота потолков достигает 3-х метров.

Продавец готов обменять квартиру на недвижимость, спецтехнику, автомобили, а также на строительные материалы и металлопрокат в Новосибирске.

Стоимость квартиры — 9 млн рублей.

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