В Барнауле элитную квартиру меняют на стройматериалы. Фото : realtai.ru. В Барнауле элитную квартиру меняют на стройматериалы. Фото : realtai.ru. В Барнауле элитную квартиру меняют на стройматериалы. Фото : realtai.ru. В Барнауле элитную квартиру меняют на стройматериалы. Фото : realtai.ru. В Барнауле элитную квартиру меняют на стройматериалы. Фото : realtai.ru. В Барнауле элитную квартиру меняют на стройматериалы. Фото : realtai.ru. В Барнауле элитную квартиру меняют на стройматериалы. Фото : realtai.ru.

Квартира располагается на Змеиногорском тракте. Ее площадь — 155 квадратных метров. Внутри сделали ремонт, есть два санузла. Высота потолков достигает 3-х метров.

Продавец готов обменять квартиру на недвижимость, спецтехнику, автомобили, а также на строительные материалы и металлопрокат в Новосибирске.

Стоимость квартиры — 9 млн рублей.