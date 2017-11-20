Недвижимость

В ленточном бору под Барнаулом продают бывший пионерлагерь

Сегодня, 20:55.
Недвижимость

В поселке Борзовая Заимка продают земельный участок площадью 3,7 га. Он располагается в ленточном бору и имеет выход к Барнаулке, сообщает портал "Недвижимость Алтай".

На большей площади участка растут многолетние деревья. В советское время здесь был пионерлагерь.

На участке есть одноэтажные постройки: столовая площадью 443 квадратных метра, медицинский пункт, сторожевой дом, четыре спальных корпуса, овощехранилище, прачечная, административный корпус.

Продавцы предлагают использовать территорию для строительства базы отдыха или коттеджного поселка.

Стоимость участка — 25 млн рублей.

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