В ленточном бору под Барнаулом продают бывший пионерлагерь

В поселке Борзовая Заимка продают земельный участок площадью 3,7 га. Он располагается в ленточном бору и имеет выход к Барнаулке, сообщает портал "Недвижимость Алтай".
Бывший пионерлагерь под Барнаулом могут превратить в коттеджный поселок или базу отдыха. Фото : realtai.ru.
В ленточном бору продают бывший пионерлагерь. Фото : avito.ru.
В ленточном бору продают бывший пионерлагерь. Фото : avito.ru.
В ленточном бору продают бывший пионерлагерь. Фото : avito.ru.
В ленточном бору продают бывший пионерлагерь. Фото : avito.ru.
В ленточном бору продают бывший пионерлагерь. Фото : avito.ru.
В ленточном бору продают бывший пионерлагерь. Фото : avito.ru.
В ленточном бору продают бывший пионерлагерь. Фото : avito.ru.
В ленточном бору продают бывший пионерлагерь. Фото : avito.ru.
В ленточном бору продают бывший пионерлагерь. Фото : avito.ru.
В ленточном бору продают бывший пионерлагерь. Фото : avito.ru.
В ленточном бору продают бывший пионерлагерь. Фото : avito.ru.
В ленточном бору продают бывший пионерлагерь. Фото : avito.ru.
В ленточном бору продают бывший пионерлагерь. Фото : avito.ru.
В ленточном бору продают бывший пионерлагерь. Фото : avito.ru.
На большей площади участка растут многолетние деревья. В советское время здесь был пионерлагерь.
На участке есть одноэтажные постройки: столовая площадью 443 квадратных метра, медицинский пункт, сторожевой дом, четыре спальных корпуса, овощехранилище, прачечная, административный корпус.
Продавцы предлагают использовать территорию для строительства базы отдыха или коттеджного поселка.
Стоимость участка — 25 млн рублей.
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