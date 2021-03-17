В Барнауле готовятся заселять элитный долгострой рядом с мэрией

ЖК «Собрание» на ул. Гоголя, 46а по соседству с администрацией Барнаула, получил заключение от госинспекции Алтайского края о соответствии здания проекту, пишет «Толк». Скоро квартиры начнут заселять.

В проектной декларации сказано, что планируемая дата передачи квартир — 20 апреля 2021 года. СК «Сибирия» ожидает разрешение на ввод, которое выдает городской комитет по строительству.

Застройщик продал 69 квартир на 430 млн рублей, но при этом их площадь равна проектной площади всех жилых помещений в доме, отмечает издание.

Проданы также три нежилых помещения на 31 млн рублей. Известно, что в доме откроется ресторан «Ин Вино».

Судя по проектной декларации, в доме не продали ни одного парковочного места.

Разрешение на строительство застройщик получил еще в 2016 году. Оно действовало до 1 мая 2019 года, но «Сибирии» пришлось продлять его сначала до марта 2020 года, потом до апреля 2020 года и в итоге до апреля 2021 года.

Ожидается, что у «Собрания» будет близнец — дом с похожей архитектурой на углу ул. Гоголя и пр. Социалистического, но пока информации о разрешении на строительство нет.