В Барнауле градостроительный совет не дал добро на проект нового жилого комплекса в быстрорастущем районе

Параллельно и перпендикулярно
Согласно проекту, новый жилой комплекс будет размещен на участке в границах ул. Партизанской, пер. Ядринцева, ул. Чернышевского и пер. Революционного (5−7 минут от Красноармейского).
Это — один из быстрорастущих районов Барнаула: за последние два-три года здесь выросли два ЖК — «Димитровские горки» и «Солар».
Презентовали его как «Многоквартирный дом с объектами общественного назначения, гараж-стоянка по адресу: ул. Чернышевского, 189». Но по факту это не один дом, а четыре высотки, общее количество квартир — 650.
«Три 16-этажных корпуса расположены параллельно друг другу и перпендикулярно улице Партизанской. Еще один корпус — девятиэтажный — расположен параллельно улице Партизанской», — рассказал архитектор Кирилл Храбрых, представитель компании-разработчика проекта «Архи Групп».
Заказчик проекта — «Специальный Застройщик «Этюд», «дочка» СЗ ИСК «Алгоритм». На ул. Чернышевского, 186 расположена высотка «Алгоритма», введенная в эксплуатацию в конце 2018 года. Ее название — ЖК «Литерный», но пока в этом жилкомплексе только один жилой дом.
Три цвета отделки
Все четыре многоквартирника объединяет разноуровневый двор — так разработчики проекта учли уклон местности. Двор приподнят над уровнем улицы Чернышевского — чтобы в него не поступали ливневые стоки, а стекали на Партизанскую. Разные уровни соединяют лестницы и пандусы.
Детские и физкультурные площадки будут огорожены, дорожки и проезды вымощены тротуарной плиткой, а в озеленении используют деревья-крупномеры, рассказал Кирилл Храбрых.
В каждом доме предполагается помещение для консьержа, в подвале — кладовые для жильцов. В отделке фасадов всех корпусов разработчик предложил использовать три цвета — белый, серый и темно-графитовый.
Кирилл Храбрых сообщил, что проект ЖК соответствует проекту планировки территории. И все же новый ЖК вызвал у членов градсовета много вопросов — причем часть из них касались общих для всего города проблем.
Ансамбль и ТЭПы
Во-первых, архитектору указали, что проект ЖК все же не соответствует ранее разработанному проекту планировки территории: «Вот второй корпус — откуда он появился»?
Архитектор ответил: ТЭПы (технико-экономические показатели) в проекте планировки предусматривают строительство 700 квартир.
Чтобы достичь показателя, в ЖКХ и предусмотрен еще один корпус — и даже в этом случае количество квартир немного не дотягивает до цели (их будет 650). Другой вариант достижения ТЭПа — повышение этажности — не вариант: этажность ограничена проектом планировки.
Однако докладчика раскритиковали.
«Я считаю, что задача профессионального архитектора-градостроителя — в первую очередь думать об ансамбле, а во вторую очередь думать о ТЭПах. Проект надо переделать», — прокомментировал эти соображения Сергей Боженко, замдиректора учреждения «Архитектура города Барнаула» и бывший главный архитектор города.
Водоотвод и новостройки
Во-вторых, депутат Барнаульской гордумы и член градсовета Евгений Носенко поинтересовался, как решается вопрос отвода ливневых вод.
По его словам, вода в том районе стекает по ул. Партизанской, не доходя до Челюскинцев. А такие крупные стройки усугубляют проблему — уже сегодня несколько зданий на Партизанской «по колено в воде».
Храбрых пояснил, что один ЖК, наверное, не решит проблемы водоотвода и нужна работа инженеров и комплексный подход. Его поддержал и вице-мэр Андрей Федоров: да, водоотведение должно быть организовано правильно и с умом, но это задача местного самоуправления, сказал он.
Партизанская и Чернышевского
Попеняли разработчику и на то, что он сориентировал свой жилкомплекс на ул. Чернышевского, тогда как надо бы сделать «архитектурное акцентирование застройки вдоль улицы Партизанской» — главной магистрали в этом районе.
А поэтому этот проект вообще надо пересмотреть и переосмыслить. «Судя по представленному проекту мы не видим градостроительного ансамбля», сказал Сергей Боженко.
Храбрых ответил, что у Партизанской, безусловно, есть потенциал стать красивой улицей. Но это уже вопрос развития города в целом и реновации частного сектора (а не строительства отдельно взятого ЖК).
При этом, объяснил он, застройщик столкнулся с проблемами при выкупе участков вдоль Партизанской (сейчас там кафе, магазинчики и частный сектор).
А главное — проектом планировки территории утверждена ориентация ЖК именно на ул. Чернышевского. На Партизанскую же выходят объекты общественного назначения — изменить это разработчик не может.
Эстетика и привычки
Спор пошел и о маленьких балконах девятиэтажного корпуса, которые, по словам Кирилла Храбрых, нужны для того, чтобы сохранить эстетику фасадов: в нише можно разместить кондиционер.
Однако Сергей Шадрин, исполнительный директор «Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири», предположил, что после заселения их будут стеклить «все, кому не лень и как попало».
«Красиво, лаконично, архитектура хорошая, я не против, но представьте, что будет, когда туда люди заселятся», — сказал Шадрин.
Храбрых ответил, что у каждой квартиры есть еще и лоджия — и она застеклена. Стало быть, балкончик стеклить никто не будет: он приспособлен для того, чтобы в нише установить кондиционер и выйти покурить.
Но Сергей Боженко призвал его обратить внимание на замечания опытных членов градсовета.
«Именно недостаток внимания зодчих к этим хозяйственным немелочам приводит к порче внешнего облика всего города», — сказал Боженко.
Новостройки и школы
Надо сказать, что Евгений Носенко в ходе обсуждения строительства четырех высоток на ул. Чернышевского поднял еще одну тему — весьма важную, но касающуюся развития микрорайона в целом.
Он констатировал: за последние 10 лет здесь не построили ни одной школы. При этом новые жилые дома здесь строятся и строятся.
«Сегодня был в школах на линейках. Все классы, не только первый, но и 11-й, в них 30−35 ребятишек. Их физически садить некуда. Индустриальный район и вот эта территория, особенно за Сити-Центром, — это самая красная зона по школам в городе», — сказал депутат.
Очевидно, после того, как новый ЖК на ул. Чернышевского будет построен, в нем может появиться еще несколько сотен семей и детьми. Впрочем, Носенко признал, что ответа он не получит — по крайней мере, на градсовете.
В конечном итоге, несмотря на критику, разработчику предложили уточнить, соответствует ли проект нового ЖК утвержденной планировке территории и представить его на рассмотрение градсовета повторно.
Прозвучало также предложение сделать анализ доступности школ на этой территории. А вопрос о застеклении маленьких балкончиков оставили как рекомендацию членов градсовета.