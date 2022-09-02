В Барнауле градостроительный совет не дал добро на проект нового жилого комплекса в быстрорастущем районе

Градостроительный совет администрации Барнаула 1 сентября не одобрил проект нового жилого комплекса в быстрорастущем микрорайоне в центре города. Некоторые члены градсовета предлагали переработать и переосмыслить его, другие размышляли, что в школах микрорайона и сегодня переполнены классы. Между тем, участок для нового ЖК уже свободен от застройки и огорожен и, можно сказать, ждет начала стройки.

Параллельно и перпендикулярно

Согласно проекту, новый жилой комплекс будет размещен на участке в границах ул. Партизанской, пер. Ядринцева, ул. Чернышевского и пер. Революционного (5−7 минут от Красноармейского).

Это — один из быстрорастущих районов Барнаула: за последние два-три года здесь выросли два ЖК — «Димитровские горки» и «Солар».

Презентовали его как «Многоквартирный дом с объектами общественного назначения, гараж-стоянка по адресу: ул. Чернышевского, 189». Но по факту это не один дом, а четыре высотки, общее количество квартир — 650.

«Три 16-этажных корпуса расположены параллельно друг другу и перпендикулярно улице Партизанской. Еще один корпус — девятиэтажный — расположен параллельно улице Партизанской», — рассказал архитектор Кирилл Храбрых, представитель компании-разработчика проекта «Архи Групп».

Ул. Чернышевского. Слева — участок для новостройки. Altapress.ru

Заказчик проекта — «Специальный Застройщик «Этюд», «дочка» СЗ ИСК «Алгоритм». На ул. Чернышевского, 186 расположена высотка «Алгоритма», введенная в эксплуатацию в конце 2018 года. Ее название — ЖК «Литерный», но пока в этом жилкомплексе только один жилой дом.

Три цвета отделки

Все четыре многоквартирника объединяет разноуровневый двор — так разработчики проекта учли уклон местности. Двор приподнят над уровнем улицы Чернышевского — чтобы в него не поступали ливневые стоки, а стекали на Партизанскую. Разные уровни соединяют лестницы и пандусы.

Детские и физкультурные площадки будут огорожены, дорожки и проезды вымощены тротуарной плиткой, а в озеленении используют деревья-крупномеры, рассказал Кирилл Храбрых.

В каждом доме предполагается помещение для консьержа, в подвале — кладовые для жильцов. В отделке фасадов всех корпусов разработчик предложил использовать три цвета — белый, серый и темно-графитовый.

Кирилл Храбрых сообщил, что проект ЖК соответствует проекту планировки территории. И все же новый ЖК вызвал у членов градсовета много вопросов — причем часть из них касались общих для всего города проблем.

Новый ЖК на ул. Чернышевского в Барнауле. Фото проектной документации «Архи Групп».

Ансамбль и ТЭПы

Во-первых, архитектору указали, что проект ЖК все же не соответствует ранее разработанному проекту планировки территории: «Вот второй корпус — откуда он появился»?

Архитектор ответил: ТЭПы (технико-экономические показатели) в проекте планировки предусматривают строительство 700 квартир.

Чтобы достичь показателя, в ЖКХ и предусмотрен еще один корпус — и даже в этом случае количество квартир немного не дотягивает до цели (их будет 650). Другой вариант достижения ТЭПа — повышение этажности — не вариант: этажность ограничена проектом планировки.

Однако докладчика раскритиковали.

«Я считаю, что задача профессионального архитектора-градостроителя — в первую очередь думать об ансамбле, а во вторую очередь думать о ТЭПах. Проект надо переделать», — прокомментировал эти соображения Сергей Боженко, замдиректора учреждения «Архитектура города Барнаула» и бывший главный архитектор города.

Вид двора нового ЖК на ул. Чернышевского. Фото проектной документации «Архи Групп».

Водоотвод и новостройки

Во-вторых, депутат Барнаульской гордумы и член градсовета Евгений Носенко поинтересовался, как решается вопрос отвода ливневых вод.

По его словам, вода в том районе стекает по ул. Партизанской, не доходя до Челюскинцев. А такие крупные стройки усугубляют проблему — уже сегодня несколько зданий на Партизанской «по колено в воде».

Храбрых пояснил, что один ЖК, наверное, не решит проблемы водоотвода и нужна работа инженеров и комплексный подход. Его поддержал и вице-мэр Андрей Федоров: да, водоотведение должно быть организовано правильно и с умом, но это задача местного самоуправления, сказал он.

ПРоект нового ЖК на ул. Чернышевского. Фото проектной документации «Архи Групп».

Партизанская и Чернышевского

Попеняли разработчику и на то, что он сориентировал свой жилкомплекс на ул. Чернышевского, тогда как надо бы сделать «архитектурное акцентирование застройки вдоль улицы Партизанской» — главной магистрали в этом районе.

А поэтому этот проект вообще надо пересмотреть и переосмыслить. «Судя по представленному проекту мы не видим градостроительного ансамбля», сказал Сергей Боженко.

Храбрых ответил, что у Партизанской, безусловно, есть потенциал стать красивой улицей. Но это уже вопрос развития города в целом и реновации частного сектора (а не строительства отдельно взятого ЖК).

При этом, объяснил он, застройщик столкнулся с проблемами при выкупе участков вдоль Партизанской (сейчас там кафе, магазинчики и частный сектор).

А главное — проектом планировки территории утверждена ориентация ЖК именно на ул. Чернышевского. На Партизанскую же выходят объекты общественного назначения — изменить это разработчик не может.

Ул. Чернышевского. Слева — участок для новостройки. Altapress.ru

Эстетика и привычки

Спор пошел и о маленьких балконах девятиэтажного корпуса, которые, по словам Кирилла Храбрых, нужны для того, чтобы сохранить эстетику фасадов: в нише можно разместить кондиционер.

Однако Сергей Шадрин, исполнительный директор «Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири», предположил, что после заселения их будут стеклить «все, кому не лень и как попало».

«Красиво, лаконично, архитектура хорошая, я не против, но представьте, что будет, когда туда люди заселятся», — сказал Шадрин.

Новый ЖК , проект. Фото из проектной документации «Архи Групп».

Храбрых ответил, что у каждой квартиры есть еще и лоджия — и она застеклена. Стало быть, балкончик стеклить никто не будет: он приспособлен для того, чтобы в нише установить кондиционер и выйти покурить.

Но Сергей Боженко призвал его обратить внимание на замечания опытных членов градсовета.

«Именно недостаток внимания зодчих к этим хозяйственным немелочам приводит к порче внешнего облика всего города», — сказал Боженко.

Новостройки и школы

Надо сказать, что Евгений Носенко в ходе обсуждения строительства четырех высоток на ул. Чернышевского поднял еще одну тему — весьма важную, но касающуюся развития микрорайона в целом.

Он констатировал: за последние 10 лет здесь не построили ни одной школы. При этом новые жилые дома здесь строятся и строятся.

Новый ЖК , проект. Фото из проектной документации «Архи Групп».

«Сегодня был в школах на линейках. Все классы, не только первый, но и 11-й, в них 30−35 ребятишек. Их физически садить некуда. Индустриальный район и вот эта территория, особенно за Сити-Центром, — это самая красная зона по школам в городе», — сказал депутат.

Очевидно, после того, как новый ЖК на ул. Чернышевского будет построен, в нем может появиться еще несколько сотен семей и детьми. Впрочем, Носенко признал, что ответа он не получит — по крайней мере, на градсовете.

В конечном итоге, несмотря на критику, разработчику предложили уточнить, соответствует ли проект нового ЖК утвержденной планировке территории и представить его на рассмотрение градсовета повторно.

Прозвучало также предложение сделать анализ доступности школ на этой территории. А вопрос о застеклении маленьких балкончиков оставили как рекомендацию членов градсовета.