В Барнауле известный архитектор придумает, как реставрировать историческое здание

Проектное бюро архитектора Александра Деринга приступает к работе над реставрацией одного из немногих сохранившихся памятников культурного наследия 1930−1950 годов — поликлиники № 2 по пр. Калинина, 16. Об этом сам архитектор рассказал на своей страничке в соцсети Facebook.

Когда-то поликлиника ведомственно принадлежала Барнаульскому меланжевому комбинату, рассказал Александр Деринг.

В 2018 году новое руководство сообщило, что все материалы по истории забрал бывший директор БМК. Он умер и материалы остались у вдовы. И архитектор призвал всех, кто имеет информацию об этом, контакты вдовы бывшего руководителя, поделиться ею. Он также сообщил, что собирает фотоматериалы.

Конкурс на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования здания поликлиники № 2 КГБУЗ „Городская больница № 5, г. Барнаул“, расположенного по адресу: пр. Калинина, 16», состоялся весной 2020 года.

Его выиграла творческая мастерская архитектора Деринга «Классика». Контракт заключен с «Единым заказчиком капитального строительства Алтайского края».

Начальная цена контракта — 8,9 млн рублей. Источник финансирования — средства краевого бюджета. Работа должна быть закончена в пять этапов и в течение 420 дней или раньше.

Согласно заданию, облик фасада должен быть сохранен.

В самом здании проектировщик должен перепланировать все помещения с учетом современных требований, предусмотреть лифт для маломобильной группы населения, вестибюль, гардероб, помещение для охраны, регистратуру, колл-центр, кабинет медстатистиков и операторов и многое другое.