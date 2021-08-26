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Недвижимость

Дефицитный товар. В Барнауле к аукционам готовят более 1 тыс. га земли под жилую застройку

В краевой столице были определены наделы, потенциально подходящие для жилой застройки, рассказал заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Саулина. По предварительным оценкам, общая площадь участков — более 1 тыс. га. Землю планируют в ближайшее время выставить на аукционы.

Участок земли на продажу.
Участок земли на продажу.
pixabay.com.

Наделы были выявлены в рамках проект «Земля для застройки», который реализуется с 2020 года. Для определения потенциальных участков для возведения жилья в управлении Росреестра был создан оперативный штаб, куда помимо ведомства вошли представители регионального филиала кадастровой палаты, краевых властей и муниципалитетов, а также Управления имущественных отношений и ДОМ.РФ.

На сегодняшний день оперштаб выявил в Алтайском крае 31 надел, общей площадь в 1,3 тыс. га, где в перспективе можно будет возводить жилые дома. Более 1 тыс. га из них находятся в Барнауле. Остальные — в Новоалтайске, Бийске, Рубцовске и Яровом.

Барнаул. Новостройки.
Барнаул. Новостройки.
Анна Зайкова

На 10 из них уже заявились потенциальные инвесторы. В наукограде были поданы два заявления от физических лиц, в краевой столице — шесть от новосибирской компании «Вира-Строй». Специализированный застройщик намерен побороться за наделы, расположенные по адресам ул. Сухэ-Батора, 39, ул. 6-я Нагорная, 15г/1, 6-я Нагорная, 15г/3, 6-я Нагорная, 15г/4, 6-я Нагорная, 15г/12, а также за землю в квартале 2012 (за ТЦ Metro).

Как отметила Елена Саулина, территории пройдут длительный процесс подготовки и будут выставлены на торги не раньше конца текущего года. При этом, ни один из заявителей не будет иметь преимущества. Они примут участие в аукционах на общих основаниях.

Фрагмент публичной кадастровой карты. Желтым выделен участок, расположенный за ТЦ &quot;Арена&quot;.
Фрагмент публичной кадастровой карты. Желтым выделен участок, расположенный за ТЦ «Арена».
pkk.rosreestr.ru.

Без заявок пока остается большой участок за ТЦ «Арена», общей площадью более чем в 116 га. Он также вошел в перечень перспективных инвестиционных площадок и подходит как для комплексной застройки многоквартирными домами, так и для возведения индивидуального жилья. По словам Елены Саулиной надел уже обеспечен необходимой инфраструктурой.

Недвижимость. Новостройки Барнаула.
Недвижимость. Новостройки Барнаула.
altapress.ru

Замруководителя регионального управления Росреестра добавила, что выявленная земля не покроет всех потребностей девелоперов в участках для строительства, но судя по наполнению перечня недвижимости, прогресс уже есть. Начиная с 2020 года количество наделов увеличилось с 14 до 31-го.

«Мы работаем с органами самоуправления, располагающими информацией о потенциальных участках для всех видов жилой застройки, чтобы они предоставляли как можно больше инвестиционных объектов, действительно интересных для девелоперов. В наших интересах чтобы перечень земель не ограничивался 31-м пунктом в списке», — отметила Саулина.

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