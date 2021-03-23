В Барнауле продают дом у кладбища с адекватными соседями

В Барнауле хозяин дома продает или поменяет недвижимость на любой вид транспорта, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Дом возле кладбища в Барнауле меняют на лодку.

Дом находится в частном секторе на ул. 8-й Выезд, которая граничит с Власихинским кладбищем, промышленными предприятиями, магазинами.

«От дороги второй дом, выезд без проблем круглый год. Соседи очень хорошие и адекватные», — говорится в объявлении на Авито.

Дом возле кладбища в Барнауле меняют на лодку. altayrealt.ru

Объект продают за 2,6 млн рублей, при обмене — 2,9 млн рублей. Хозяин согласен обменяться на лодку, снегоход, катер, тягач, фуру, сцепку, полуприцеп, квадроцикл, японский грузовик (5 тонн), легковую машину или же квартиру, комнату и производственные помещения.

В доме шесть комнат, общая площадь составляет 200 кв. м.