В Барнауле Минспорт попросили узнать мнение горожан до начала стройки в парке

Градостроительный совет Барнаула не разрешил застройщику возводить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в парке им. Ленина на ул. Антона Петрова (недалеко от «Лесной Сказки»). Сначала необходимо узнать мнение общественности, посчитали в мэрии. Об этом в Facebook рассказал член градсовета, депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко.

Ко внешнему виду здания вопросов не возникло. Дискуссия развернулась по поводу расположения объекта. По проекту, ФОК должен разместиться на ул. Антона Петрова 221ж, в бывшем парке им. Ленина и потребуется снос деревьев.

«Застройщик на законных основаниях пришёл на градсовет с готовым пакетом документов. В частности, земельный участок краевая собственность, часть бывшего парка им. Ленина примыкающая к Антона Петрова, разделена на три участка. Участок под строительство имеет зону ОД, в такой зоне строить можно», — рассказал Носенко.

С точки зрения социально-оздоровительной направленности, ФОК по федеральной программе и за федеральный деньги нужен в этом районе города, считает депутат.

В итоге градсовет не принял проект и проголосовал против, порекомендовав застройщику обсудить сложившуюся ситуацию с общественностью.

Как было уже не раз, вопросы о строительстве в зеленых зонах в Барнауле вызывают бурные дискуссии среди горожан.