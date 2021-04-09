В Барнауле на аукцион выставили землю с адресом гаражного комплекса, стоящего неподалеку

В краевой столице для строительства административного здания на аукцион выставлен участок земли в 1,5 тыс. кв. м. на ул. Ткацкая, 85. Тот же адрес, но еще с 1978 года, присвоен небольшому Гаражно-строительному кооперативу № 12В. Он находится неподалеку. Площадь земли под ним гораздо меньше — 416 кв. м. У объектов разные кадастровые номера, но один и тот же адрес. Какой же из них выставлен на продажу? Altapress.ru разобрался в возникшей коллизии.

Гордиев узел цифр и названий

Увидев объявление о сдаче в аренду участка на ул. Ткацкая, мы и не предполагали, что за ним кроется почти детективная история.

Она началась в конце 70-х, когда на улице, которая сейчас называется «Ткацкая», снесли жилой дом и отдали небольшой кусок под строительство гаражей. Так образовался кооператив на 12 построек.

Об этом нам рассказал председатель ГК № 12В Алексей Жилин. Он работает на своей должности более трех лет. Все это время он решает сложное уравнение с двумя переменными.

Гаражный кооператив № 12В. Google Maps.

В нем два земельных участка. Оба значатся по адресу ул. Ткацкая, 85. Но один находится за ТЦ «Империя», а другой — между административным зданием с магазином спецодежды «ПК-1» (ул. Ткацкая, 83) и жилым домом (ул. Ткацкая, 87).

Каждому из них присвоены кадастровые номера. По словам председателя ГК, свой числовой идентификатор гаражный кооператив получил в 2000-х годах. Узаконивание недвижимости проходило с разрешения администрации Железнодорожного района.

«Видимо тогда в документы и закралась какая-то ошибка. Нам присвоили кадастровый номер, который, как оказалось, не совпадает с фактическим адресом», — рассказал Алексей Жилин.

Гаражный комплекс на ул. Ткацкая , 85. 2 ГИС. Гаражный кооператив № 12В. Google Maps.

«Мой адрес — не дом и не улица»

Председатель гаражного комплекса не сразу понял, что вокруг его кооператива закручивается настоящий Гордиев узел. По его словам, он исправно платил государству за землю, указывая в декларациях не только кадастровый номер, но и адрес.

Три года назад выяснилось, что цифровой идентификатор не совпадает с фактическим адресом. Его присвоили пустующему участку, находящемуся ближе к пр. Калинина.

2 ГИС и Google Maps по адресу ул. Ткацкая, 85 выдают именно гаражный кооператив. На портале «Яндекс. Карты» нам удалось найти только очертания объекта. К тому же, ни на одной из публичных кадастровых карт мы так и не нашли гаражный объект. Его будто и не существует.

Нет данных ни о земле, ни о постройках. Загвоздка в том, что не узаконенные постройки зачастую попадают в списки на снос. Так произошло в начале этого года с одиннадцатью гаражами барнаульцев, о чем уже писал Алтайский портал недвижимости.

Примерно здесь ( выделено оранжевым цветом) находится ГК № 12В. pkk.rosreestr.ru.

К слову, два года назад проводилась геосъемка гаражей. Председатель ГК отметил, что участок был узаконен. Тогда-то и посчитали площадь недвижимости — 416 кв. м.

Алексей Жилин пояснил, что уже устал объяснять сотрудникам кадастра, что все был сделано согласно букве закона. Он до сих пор не может донести до них, что, вероятнее всего, была допущена ошибка, которую хотелось бы исправить.

Новость о сдаче в аренду участка с тем же адресом не обрадовала председателя. Он понимает, что нужно как можно скорее решить вопрос.

«Если ошибку не исправят, нам придется снова подавать все документы и узаконивать старых кооператив. Мы надеемся, что удастся дождаться гаражной амнистии и сделать все по упрощенной схеме. Если не ошибаюсь, это станет возможно в сентябре», — добавил он.

Вид на ул. Ткацкую со стороны пр. Калинина. Google Maps.

Возможная причина путаницы

Жилин предположил, что ошибка могла закрасться еще в советское время, когда переименовывали улицу.

Для того, чтобы прояснить вопрос, мы обратились к историку Данилу Дегтяреву. Он рассказал, когда Ткацкая стала Ткацкой.

Выяснилось, что улица состоит из двух частей. Одна из них разместилась между пр. Калинина и Восточным. Вторая берет начало у пр. Ленина и заканчивается на пр. Калинина.

Вид на ул. Ткацкую со стороны пр. Калинина. Google Maps.

Как объяснил историк, первая часть современной ул. Ткацкой раньше называлась Северной. Ее переименовали в 1949 году. Вторая часть, где сейчас и находятся два удаленных участка, связанные пуповиной одного адреса, носила название 3-й Технический проезд. В 1963 году его присоединили к ул. Ткацкой. Тогда-то он и получил новое «имя».

Получается, что смена названий топонимов Барнаула никак не могла повлиять на путаницу с адресами. Свой адрес гаражный кооператив получил гораздо позже.

Участок земли , выставленный на аукцион. «Алтапресс».

Что известно о выставленном лоте

Участок на ул. Ткацкая был выставлен торги 7 апреля. Заявки будут приниматься в течение месяца — до 7 мая. Власти готовы отдать землю под строительство административного здания за 402,6 тыс. рублей в год.

В лоте указано, что на территории надела находятся временные постройки. Возникло предположение, что из-за путницы под ударом оказались именно гаражи. В случае, если найдется арендатор, их могут снести.

Скриншот фрагмента страницы технической документации на участок , выставленный на аукцион. altfond22.ru.

Мы осмотрели место. Но на прямоугольнике заросшего участка между магазином и жилым домом стоят контейнеры и металлический гараж.

«На участке расположены временные сооружения, права на которые в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют. По информации администрации Железнодорожного района города Барнаула договоры аренды земельного участка для размещения временных объектов не заключались, — говорится в информационной справке к лоту.

Именно от них, вероятнее всего, и попросят освободить участок под коммерческую застройку.

Участок земли , выставленный на аукцион. «Алтапресс».

Цифры 402 560 рублей — начальная стоимость годовой аренды 12 076 рублей — шаг аукциона 201 280 рублей — задаток

Срок аренды земельного участка — 4 года 10 месяцев. Цель предоставления недвижимости — строительство объекта административного назначения. Здесь разрешено возвести здание, где могут разместиться юридические, страховые, риэлторские конторы, рекламные агентства, кредитно-финансовые учреждения и т. д., в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные объекты.

Участок земли , выставленный на аукцион. «Алтапресс».

Минимальный процент застройки в границах участка установлен в размере 20%, максимальный — 50%.

Отметим, что данное место на ул. Ткацкая неплохо расположено. До пр. Калинина — рукой подать. Рядом — остановки общественного транспорта, магазины, заправка и т. д.