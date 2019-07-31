В Барнауле на два года задерживают ввод многоэтажки. Дольщики готовы к митингам

Дольщики дома на пр. Ленина, 195а возмущены нарушением сроков строительства. «Казенные ответы „обращайтесь в прокуратуру, в суд“ уже не уместны. Как нам быть? Организовывать митинг?» — поинтересовалась жительница Барнаула Ольга у Ольги Дерявской, замруководителя краевой Госинспекции в ходе онлайн конференции 30 июля. В высотке продано 294 квартиры.

Что произошло?

Многоквартирный дом на пр. Ленина, 195а строит компания «ПР-Холдинг». Передать ключи жильцам планировалось 30 сентября 2017 года. Однако срок ввода объекта продлевали четыре раза. Очередной назначен на 31 декабря 2019 года.

«Строительство идет медленными темпами, очередной раз продлили сроки сдачи дома и, вероятно, что это не последнее продление», — беспокоится Виктор из Бийска, который также обратился к Дерявской.

Почему ввод дома задерживают?

Ольга Дерявская объяснила, что у низкого темпа строительства дома на пр. Ленина, 195а есть объективная причина: его можно возводить только за счет дольщиков.

Иных средств у «ПР-Холдинга» нет, потому что судебные приставы наложили запрет на продажу свободных квартир (их осталось 5, еще 40 помещений — нежилые).

Это произошло «в связи с наличием судебных решений о взыскании с «МК «ПР-Холдинг» неустойки по просроченным обязательствам», — пояснила Дерявская. Она добавила, что застройщик принимает меры по снятию указанного запрета.

В частности «ПР-Холдинг» определил имущество, которого будет достаточно для снятия обременения с земельного участка и возобновления продаж долевок.

По данным последней отчетности, предоставленной застройщиком в Госинспекцию, дом готов на 85,8%.

Что говорит застройщик?

По словам руководителям компании Евгения Клейнатовского, на завершение строительства дома нужно еще около 23−24 млн рублей.

Евгений Клейнатовский,

руководитель компании «ПР-Холдинг»:

Нам предстоит завершить благоустройство территории, запустить еще два лифта из четырех, закончить отделку подъездов. Думаю, что через 2−2,5 месяца мы сможем запустить жильцов на отделку квартир. К этому времени мы завершим монтаж сетей коммуникаций, сможем подать тепло во все квартиры.

Ремонт. СС0

Что советует Госинспекция?

По закону, дольщик в случае срыва сроков может требовать от застройщика заплатить неустойку, сообщила Дерявская.

Ольга Дерявская,

замруководителя Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края:

Также законом предусмотрено право дольщика отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке и требовать возврата уплаченных средств или обратить взыскание на земельный участок и строящийся на нем объект недвижимости.

Из 95 многоквартирных домов, строящихся с привлечением средств дольщиков, 65 проектов можно будет достроить с привлечением средств дольщиков. В дальнейшем деньги покупателей будут хранить на эскроу-счете в банке, откуда застройщик сможет забрать их только после ввода объекта. По словам Дерявской, механизм защищает интересы граждан: если застройщик не исполнит свои обязательства, деньги дольщику возвращаются в 100% объеме.