Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 марта 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

В Барнауле на продажу выставили недорогой двухэтажный дом из красного кирпича

В Барнауле продается большой двухэтажный дом из красного кирпича с гаражом. Объявление размещено на сайте бесплатных объявлений kuprod.ru.

В Барнауле продается большой дом.
В Барнауле продается большой дом.
"Купи-Продай".

Площадь дома достаточно большая — 185 квадратных метров. Помимо гаража, на территории участка имеются дополнительные постройки.

Дом располагается на улице Челюскинцев. Владелец просит за него 6,7 млн рублей.

Посмотреть жилье можно здесь.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость