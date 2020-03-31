В Барнауле на продажу выставили недорогой двухэтажный дом из красного кирпича

Площадь дома достаточно большая — 185 квадратных метров. Помимо гаража, на территории участка имеются дополнительные постройки.
Дом располагается на улице Челюскинцев. Владелец просит за него 6,7 млн рублей.
Посмотреть жилье можно здесь.
В Барнауле продается большой двухэтажный дом из красного кирпича с гаражом. Объявление размещено на сайте бесплатных объявлений kuprod.ru.
Площадь дома достаточно большая — 185 квадратных метров. Помимо гаража, на территории участка имеются дополнительные постройки.
Дом располагается на улице Челюскинцев. Владелец просит за него 6,7 млн рублей.
Посмотреть жилье можно здесь.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter