В Барнауле начали реставрировать исторический магазин

Дом на ул. Пушкина, 48 построен в 1909 году. На первом этаже был магазин Трубицина «Молочная» и филиал фирмы «Зингер». Второй этаж собственник сдавал внаем квартирантам. В 1980-х годах здесь был магазин «Продукты» и «Молоко», чуть позже магазин «За рулем». Ближе к 1990-м окна продуктового украсили наклейки Coca Cola, а соседние помещения стали заполнять разные арендаторы.

Здание пережило пожары. Его фасад несколько раз перекрашивали в «неродные цвета», а в последнее время он сильно обветшал. Чтобы оформить улицу, на которой построили концертный зал «Сибирь» и сооружают новое здание театра кукол «Сказка», началась подготовка проекта реставрации. В 2017 году института «Сибспецпроектреставрация» предал его на госэкспертизу.

Аукцион на проведение работ был объявлен летом 2018-го. На работы выделялось 47 млн рублей. Это на 13 млн меньше, чем изначально предполагал разработчик сметы архитектор Анатолий Машонкин. Разрешение на работы получил «Век-Строй» в конце 2018 года, но начал их только весной 2019-го. Это связано с тем, что исполнитель не смог построить ограждение стройплощадки по представленному проекту — оно выходило за территории участка дома и ущемляло права соседей.

Сейчас конфликт урегулирован, сообщили altapress.ru сотрудники компании. Закончить работы предстоит в январе 2021 года. Однако строители говорят, что здание постоянно преподносит сюрпризы, не учтенные в проекте. В нем обнаружено множество дополнительных перегородок, отдельные перекрытия сгнили и их приходится дополнительно усиливать металлоконструкциями. Построить точную копию этого здания было бы проще, дешевле и быстрее, говорят строители. При этом его не отличили бы от исторического.

Проект реставрации здания на Пушкина , 48. «Сибспецпроектреставрация».

Каким будет памятник

Согласно проекту реставрации, у дома на Пушкина, 48 перестроят крышу, исправят фасад, в том числе окрасят его с светло-бежевый цвет вместо красного. Также предстоит построить ворота, которые изначально были с правой стороны здания.

Предполагается, что после реставрации в здании разместится офис АКГУП «Алтайские инженерные системы».