В Барнауле начали строить 75-метровый дом с площадками для йоги

На Павловском тракте, 205а в Барнауле ИСК «Строительный камень» построит 17-этажный жилой дом, узнал « Алтайский портал недвижимости ».

Интересно, что дом будет высотой 75 метров — максимально допустимый параметр для многоквартирника в Барнауле.

Во дворе авторы проекта предусмотрели небольшую двухуровневую площадку с парковкой под навесом, зонами для гимнастики, стритбола и йоги на свежем воздухе, поле для мини-футбола и баскетбола.

С другой стороны дома будет изолированная от транспортных потоков детская площадка.

Всего запроектировано 186 квартир от 27 до 82 кв. м.

Ввести объект в эксплуатацию намерены в конце 2022 года, а передать квартиры дольщикам только в июне 2023 года.