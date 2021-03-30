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Недвижимость

В Барнауле начали строить 75-метровый дом с площадками для йоги

На Павловском тракте, 205а в Барнауле ИСК «Строительный камень» построит 17-этажный жилой дом, узнал «Алтайский портал недвижимости».

Павловский тракт, 205а в Барнауле.
Павловский тракт, 205а в Барнауле.
altayrealt.ru

Интересно, что дом будет высотой 75 метров — максимально допустимый параметр для многоквартирника в Барнауле.

Во дворе авторы проекта предусмотрели небольшую двухуровневую площадку с парковкой под навесом, зонами для гимнастики, стритбола и йоги на свежем воздухе, поле для мини-футбола и баскетбола.

С другой стороны дома будет изолированная от транспортных потоков детская площадка.

Всего запроектировано 186 квартир от 27 до 82 кв. м.

Ввести объект в эксплуатацию намерены в конце 2022 года, а передать квартиры дольщикам только в июне 2023 года.

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