В Барнауле напротив входа в санаторий «Обь» продается уютный коттедж за 6 млн рублей

Коттедж построен буквально под боком банного комплекса «Баньки на Праге» и напротив входа в санаторий «Обь». Как отмечается в объявлении, место очень красивое: вокруг сосны, свежий воздух и элитная застройка.
На первом этаже дома находятся гостиная, уборная и подсобка. На втором — спальня и кабинет.
В коттедж проведены все необходимые коммуникации: газ, вода, свет.
На небольшом участке нашлось место не только для жилого здания.
Здесь разместились баня, теплица и огород. Для машин оборудованы два заезда с роллетами.