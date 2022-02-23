В Барнауле недалеко от ТРЦ «Пионер» продается здание с двумя жилыми студиями и баром под ними

Здание с коммерческими и жилыми помещениями находится на ул. Свердлова, 86-б (район ТРЦ «Пионер»). Его общая площадь составляет 101 кв. м. В отдельно стоящем строении разместились бар «Гаррисон» и две квартиры-студии. Цена недвижимости — 5,2 млн рублей.

В Барнауле за 5,2 млн рублей продается коммерческое здание с баром и двумя жилыми студиями.

Объявление о продаже коммерческой недвижимости появилось на сайте «Авито».

В нем сказано, что первый этаж здания на ул. Свердлова, 86-б отдано в аренду под бар. Вместе с «коммерческими квадратами» новому владельцу может достаться и специальное оборудование.

На втором этаже находятся две жилые квартиры-студии. К ним оборудован отдельный вход со стороны строения фасада здания. Для этого к стене здания пристроили металлическую лестницу с навесом.

По словам владельца к объекту обеспечен удобный проезд, а на его территории оборудована площадка для парковки.

«Здание расположено в развитой части города, что позволит без проблем добраться сюда вашим клиентам», — отмечает автор объявления.

Вся мебель и оборудование владелец готов оставить покупателю по договоренности.