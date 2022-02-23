23 февраля -5°C
﻿
Недвижимость

В Барнауле недалеко от ТРЦ «Пионер» продается здание с двумя жилыми студиями и баром под ними

Здание с коммерческими и жилыми помещениями находится на ул. Свердлова, 86-б (район ТРЦ «Пионер»). Его общая площадь составляет 101 кв. м. В отдельно стоящем строении разместились бар «Гаррисон» и две квартиры-студии. Цена недвижимости — 5,2 млн рублей.

В Барнауле за 5,2 млн рублей продается коммерческое здание с баром и двумя жилыми студиями.
В Барнауле за 5,2 млн рублей продается коммерческое здание с баром и двумя жилыми студиями.
"Авито".

Объявление о продаже коммерческой недвижимости появилось на сайте «Авито».

В нем сказано, что первый этаж здания на ул. Свердлова, 86-б отдано в аренду под бар. Вместе с «коммерческими квадратами» новому владельцу может достаться и специальное оборудование.

На втором этаже находятся две жилые квартиры-студии. К ним оборудован отдельный вход со стороны строения фасада здания. Для этого к стене здания пристроили металлическую лестницу с навесом.

По словам владельца к объекту обеспечен удобный проезд, а на его территории оборудована площадка для парковки.

«Здание расположено в развитой части города, что позволит без проблем добраться сюда вашим клиентам», — отмечает автор объявления.

Вся мебель и оборудование владелец готов оставить покупателю по договоренности.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость