В Барнауле нуждающаяся многодетная семья не может воспользоваться маткапиталом

Барнаульская семья с ребенком-инвалидом на руках остро нуждается в улучшении жилищных условий. Но воспользоваться материнским капиталом не получается из-за отсутствия одного-единственного разрешительного документа. Семья Баскаковых из пяти человек живёт на 34 квадратных метрах, сообщают «Вести-Алтай».

По словам Оксаны Баскаковой, становиться многодетной семьёй они не планировали. Но вместо одной дочки родились двойняшки. Саша — абсолютно обычная девочка, заканчивает первый класс. У Насти — диагноз ДЦП. Но при этом ребенок достаточно внятно разговаривает, владеет руками и даже занимается с педагогом. Комнатку в 4 квадратных метра дети делят по очереди.

В Барнауле многодетная семья не может получить маткапитал www.youtube.com/channel/UCqtHf4m44juW1ckroQoglcw

На помощь государства Баскаковы никогда не рассчитывали. Даже в очередь на получение земельного участка, как многодетные, вставать не стали — не дождаться. Глава семьи Евгений как может благоустраивает старый дом.

Но «насыпуха» ветшает на глазах. Мужчина сам начал строить новый дом на своем же участке. Чтобы дело пошло быстрее, Баскаковы решили воспользоваться материнским капиталом. Не тут-то было: разрешение на строительство не дают.

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Дело в том, что живут они «в санитарно-защитной зоне северного промышленного района, в которой по действующему законодательству запрещена жилая застройка».



Большая часть поселка Восточный сегодня находится в санитарно-защитной зоне. Рядом крупные предприятия, в том числе, станкостроительный. Получается, и никакого жилья здесь вообще быть не должно.

При этом риэлтор, которая сегодня помогает Баскаковым, утверждает: еще год назад разрешения на строительство здесь выдавали. А люди и сегодня продолжают строить дома, потом узаконивают их через суд.