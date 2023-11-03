В Барнауле одобрили проект ЖК при условии, что он скинет боевой раскрас

На ул. Мельникова, 1 планируют построить два длинных жилых корпуса с бойкими цветными фасадами. Члены градостроительного совета на такое решение смотрят с непониманием. Для чего дом вобрал в себя столько оттенков – расскажем в материале altapress.ru.

Два десятиэтажных корпуса, разработанных для группы компаний «Алгоритм» станут частью проекта комплексной застройки. Каждое здание будет состоять из трех панельных блок-секций. Входные группы спроектированы с двух сторон.

Между корпусами, стоящими параллельно друг к другу, расположат двор «без машин» с площадками для игр, физкультуры и отдыха.

Под ним построят подземный паркинг без выхода непосредственно в жилые корпуса. Подвалы самих домов будут для кладовых, технических помещений и прокладки инженерных коммуникаций.

3,6 тыс. кв. м – площадь застройки;

918 – расчетное количество жильцов.

В отделке дома используют систему навесных фасадов ZIAS с хризотилцементными панелями и бетонными плитками под кирпич. Авторы предусмотрели архитектурную подсветку.

Представитель компании-проектировщика «Домус плюс» объяснил, что цветовые пятна помогают визуально разбить вытянутые по горизонтали объемы и сделать незаметным высотный перепад между блок-секциями.

К тому же, архитектору считают, что разнообразие цветов не только помогает вписаться в существующую застройку, но и дать возможность разнообразить дальнейшие проекты. То есть другие авторы будут использовать этот дом как палитру, из которой обоснованно можно брать оттенки.

Проект дома на ул. Мельникова, 1. "Домус плюс"

Член градостроительного совета Сергей Шадрин считает такое многоцветие неуместным.

«Посмотрите: шесть цветов от ярких и сочных до бледненьких. Темно-синий с ярко-красным, светло-бежевый, белый, салатный, коричневый – очень много. На мой взгляд, станет приятнее и комфортнее, если будет меньше цветов», - сказал он.

Архитектор Евгений Башкиров согласился, добавив, что если такому примеру последует каждый следующий автор, квартал «развалится», так как будет сильно пестрым. «Нужно более мягко», - сказал эксперт.

Проект приняли, попросив поработать с цветом и разобраться с необходимым количеством мусорных контейнеров на участке.