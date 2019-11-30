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Недвижимость

В Барнауле открылся «Старый базар»: сотни горожан ринулись посмотреть на обновленный рынок

Культовый барнаульский рынок — «Старый базар» — возобновил свою работу после длительной реконструкции. Посмотреть, что представляет собой этот комплекс, пришли сотни горожан.

Открытие "Старого базара" в Барнауле.
Открытие "Старого базара" в Барнауле.
Анна Зайкова.

Как ранее сообщал altapress.ru, сегодняшнее открытие «Старого базара» является техническим — внутри рынка начали работу еще не все зоны.

Однако гостям комплекса уже есть на что посмотреть. Помимо торговых рядов здесь обновлена инфраструктура — обустроены красивые витрины, запущены эскалаторы и даже есть мост.

Напомним, ранее этот имущественный комплекс принадлежал администрации Барнаула. В 2017 году его за 53,3 млн рублей приобрела компания «ДомоС», которая входит в состав ГК «Сибирия».

Как выглядит изнутри обновленный «Старый базар» — смотрите в нашем фоторепортаже.

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