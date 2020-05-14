В Барнауле пытаются продать громадный коттедж на Солнечной поляне

Стартовая цена объекта — 7,2 млн рублей. Коттедж построен под чистовую отделку. Площадь земельного участка — 1037 кв. метров.
На первом этаже жилого дома спроектированы большая гостиная с камином, столовая, гардеробная, ванная, гостевая комната.
На втором этаже размещаются три спальни, гардеробная и ванная комнаты.
Автор объявления подчеркивает, что в поселке есть вся необходимая инфраструктура для счастливой жизни: центральное электричество, водопровод, канализацию, газ, интернет, развитую сеть внутриквартальных автодорог с асфальтовым покрытием.
Также в большом количестве — продуктовые магазины. а также школа и детские сады.
Более подробно изучить объект можно здесь.