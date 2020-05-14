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Недвижимость

В Барнауле пытаются продать громадный коттедж на Солнечной поляне

Двухэтажный коттедж площадью 310 кв. метров выставлен на продажу в барнаульском благоустроенном поселке Солнечная поляна. Объявление появилось на сайте kuprod.ru.

Ищут покупателя на коттедж под чистовую отделку на Солнечной поляне.
Ищут покупателя на коттедж под чистовую отделку на Солнечной поляне.
"Купи-Продай"

Стартовая цена объекта — 7,2 млн рублей. Коттедж построен под чистовую отделку. Площадь земельного участка — 1037 кв. метров.

На первом этаже жилого дома спроектированы большая гостиная с камином, столовая, гардеробная, ванная, гостевая комната.

На втором этаже размещаются три спальни, гардеробная и ванная комнаты.

Автор объявления подчеркивает, что в поселке есть вся необходимая инфраструктура для счастливой жизни: центральное электричество, водопровод, канализацию, газ, интернет, развитую сеть внутриквартальных автодорог с асфальтовым покрытием.

Также в большом количестве — продуктовые магазины. а также школа и детские сады.

Более подробно изучить объект можно здесь.

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