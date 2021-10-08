В Барнауле почти за 1 миллион рублей продается «самая маленькая квартира»

«Отличный вариант для студента», — так охарактеризовал квартиру автор объявления.
В квартире сделан качественный ремонт, на полу комнат постелен ламинат, наклеены обои. В гостиной и прихожей натяжные потолки. Все вместе выглядит свежо и современно.
Освещение в студии зональное, корпусная мебель выбрана исходя из маленьких габаритов недвижимости. Она функциональная с большим количеством места для хранения вещей. В квартире есть ванная комната, выложенная кафелем.
Дом, в котором продается квартира, расположен вблизи оживленных улиц Юрина и Малахова.
Транспортная развязка удобная. Рядом находятся «Алтайская академия гостеприимства», «Алтайский транспортный техникум».