В Барнауле почти за 1 миллион рублей продается «самая маленькая квартира»

Крохотная студия, выставленная на продажу , находится в 10-этажке на ул. Юрина, 182. Ее площадь — 10 кв. м. Она оборудована зональным освещением и функциональной корпусной мебелью. Недвижимость оценили в 950 тыс. рублей.

В Барнауле продается крохотная студия за 950 тыс. рублей.

«Отличный вариант для студента», — так охарактеризовал квартиру автор объявления.

В квартире сделан качественный ремонт, на полу комнат постелен ламинат, наклеены обои. В гостиной и прихожей натяжные потолки. Все вместе выглядит свежо и современно.

Освещение в студии зональное, корпусная мебель выбрана исходя из маленьких габаритов недвижимости. Она функциональная с большим количеством места для хранения вещей. В квартире есть ванная комната, выложенная кафелем.

Дом, в котором продается квартира, расположен вблизи оживленных улиц Юрина и Малахова.

Транспортная развязка удобная. Рядом находятся «Алтайская академия гостеприимства», «Алтайский транспортный техникум».