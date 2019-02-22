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Недвижимость

В Барнауле за 7 млн рублей хотят продать склады и гараж старинного особняка

Фонд имущества Алтайского края 26 марта проведет открытый конкурс, на котором будут продавать склады и гараж исторического здания, известного как «Магазин Сухова», пишет «Политсибру».

Здание на улице Льва Толстого,31.
Здание на улице Льва Толстого,31.
Скриншот с сервиса "Карты Google"

Эти объекты находятся на улице Льва Толстого, 31. Общая площадь помещений составляет 691,3 кв.м., земельного участка — 786 кв.м. Начальная цена — 6,9 млн рублей.

По условиям конкурса, покупатель должен будет отремонтировать помещения — починить крышу, восстановить водостоки, устроить отмостку, сделать внутреннюю отделку и ремонт на основании проектной документации, привести в порядок фасад. Объект включен в реестр культурного наследия России.

Все работы победитель конкурса должен завершить к 1 мая 2022 года.

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