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Недвижимость

В Барнауле почти за 10 млн рублей продается белоснежная квартира с видом на Обь

В краевой столице выставили на продажу двухкомнатную квартиру в жилом комплексе «Аквамарин» на ул. Приречная, 5. Площадь недвижимости составляет 76,5 кв. м, цена 9,99 млн рублей, или 130,6 тыс. за кв. м. Отличительная особенность жилья — белоснежный дизайн комнат.

В Барнауле почти за 10 млн рублей продается квартира в ЖК "Аквамарин".
В Барнауле почти за 10 млн рублей продается квартира в ЖК "Аквамарин".
"Авито".

В объявлении отметили, что изначально квартира была свободной планировки. После сдачи дома в эксплуатацию, владельцы сделали в ней дизайнерский ремонт.

Практически все стены, потолок, пол, мебель, портьеры и многое другое абсолютно белые. Визуально стерильный интерьер дизайнеры разбавили пастельными оттенками коричневого.

По словам автора объявления на «Авито», для ремонта в квартире использовались паркет, натуральный камень, декоративная штукатурка и т. д.

Неплохим бонусом для нового владельца могут стать две гардеробные, встроенная мебель, кондиционер, немецкая бытовая техника. Кроме того, в квартире установлена сигнализация.

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