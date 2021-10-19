В Барнауле почти за 10 млн рублей продается белоснежная квартира с видом на Обь

В объявлении отметили, что изначально квартира была свободной планировки. После сдачи дома в эксплуатацию, владельцы сделали в ней дизайнерский ремонт.
Практически все стены, потолок, пол, мебель, портьеры и многое другое абсолютно белые. Визуально стерильный интерьер дизайнеры разбавили пастельными оттенками коричневого.
По словам автора объявления на «Авито», для ремонта в квартире использовались паркет, натуральный камень, декоративная штукатурка и т. д.
Неплохим бонусом для нового владельца могут стать две гардеробные, встроенная мебель, кондиционер, немецкая бытовая техника. Кроме того, в квартире установлена сигнализация.