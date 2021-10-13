В Барнауле почти за 12 млн рублей продается двухуровневая квартира с иллюминатором и круглыми стенами

Парадный фасад здания украшают три эркера, окольцованные балконами. На верхних этажах этой части дома установлены круглые окна, похожие на иллюминаторы. ЖК был возведен из кирпича в 1999 году. Владелец недвижимости отмечает: что благодаря использованию самого экологичного стройматериала дом теплый, а квартиры в нем обладают хорошей шумоизоляцией.
Квартира двухуровневая и, как следствие, количество соседей сведено к минимуму.
На первом этаже расположились большая гостиная, кухня, детская комната, уборная и комната, которую нынешние владельцы используют в качестве гардеробной. Здесь же находятся два балкона.
На втором уровне разместились спальня, санузел и большой балкон.
Благодаря необычной архитектуре, два помещения квартиры расширены за счет эркеров. Их фронтальные стены имеют скругленную форму.
На фоне такой планировки круглое окно, похожее на иллюминатор, смотрится очень эффектно.