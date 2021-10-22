В Барнауле почти за 15 млн рублей продается квартира для обеспеченного перфекциониста с видом на закат

Собственники недвижимости в жилом комплексе «Столичный», недавно построенном на ул. 1905 года, 25, продолжают продавать свои квартиры. Очередное объявление появилось на сайте «Авито». Это двухэтажная квартира с дизайнерским ремонтом и прекрасным видом из окна. Ее площадь — 110 кв. м, стоимость — 14,9 млн рублей.

В Барнауле за 14,9 млн рублей продается двухуровневая квартира с видом на закат.

Каждая деталь обстановки квартиры идеально вписана в четкие геометрические формы дизайнерского интерьера. В нем преобладают светлые оттенки, которые прекрасно контрастируют с темными насыщенными цветами отдельных элементов помещений. Пространство квартиры наполнено прямыми линиями и овалами.

Геометрию помещения дизайнер в нескольких местах «разбавил» небрежными штрихами облицовки стены на кухне и «брызгами» ярких красок вокруг зеркала и на полу в ванной комнате.

Автор объявления отмечает, что мебель и бытовая техника останется новому владельцу. Он добавляет, что из окон квартиры открывается прекрасный вид на закат.

Вдобавок, дом бизнес-класса расположен в центре города, неподалеку от парка «Изумрудный».