В Барнауле почти за 15 млн рублей продается квартира для обеспеченного перфекциониста с видом на закат

Каждая деталь обстановки квартиры идеально вписана в четкие геометрические формы дизайнерского интерьера. В нем преобладают светлые оттенки, которые прекрасно контрастируют с темными насыщенными цветами отдельных элементов помещений. Пространство квартиры наполнено прямыми линиями и овалами.
Геометрию помещения дизайнер в нескольких местах «разбавил» небрежными штрихами облицовки стены на кухне и «брызгами» ярких красок вокруг зеркала и на полу в ванной комнате.
Автор объявления отмечает, что мебель и бытовая техника останется новому владельцу. Он добавляет, что из окон квартиры открывается прекрасный вид на закат.
Вдобавок, дом бизнес-класса расположен в центре города, неподалеку от парка «Изумрудный».