В Барнауле почти за 20 млн рублей продается самая «тихая» четырехкомнатная квартира в городе

Автор объявления утверждает, что в доме недвижимость единственная в своем роде.
Но, пожалуй, основное отличие недвижимости в том, что у квартиры потрясающая шумоизоляция. Во-первых, дом, в котором она находится, кирпичный, и его стены сами по себе не пропускают лишние шумы.
Во-вторых, квартира расположена на самом верху жилого здания. Выше — только технический этаж. Поэтому, ни сбоку, ни сверху никого из соседей не слышно.
Основные характеристики «четырешки»:
- 3 большие спальни
- просторная гостиная
- 3 теплых балкона
- 2 санузла
- вместительная кухня
- гардеробная комната и прачечная
Интерьеры квартиры можно отнести к классическому стилю — данному направлению соответствует цветовая гамма, мебель и детали дизайна.
Кстати, вся обстановка и бытовая техника продаются вместе с квартирой. Она полностью укомплектована и готова в любой момент встретить новых хозяев с распростертыми объятьями.
Отметим, что ремонт был сделан всего три года назад.
Дом кирпичный и относительно новый. Он был построен в 2012 году компанией ПСФ «Алтайэнергожилстрой». Территория жилой многоэтажки огорожена и оборудована видеонаблюдением, а в подъездах жильцов и их гостей встречает консьерж.