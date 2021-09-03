3 сентября 10°C
﻿
Недвижимость

В Барнауле почти за 20 млн рублей продается самая «тихая» четырехкомнатная квартира в городе

В краевой столице выставлена на продажу четырехкомнатная квартира в 15-ти этажной «свечке» на пр. Строителей, 33. Общая площадь недвижимости 150 кв. м. Стоимость — 19,9 млн рублей, или 132,6 тыс. рублей за квадратный метр.

Дом на ул. Строителей, 33. Скриншот панорамы Google. Maps.
Дом на ул. Строителей, 33. Скриншот панорамы Google. Maps.
Google. Maps.

Автор объявления утверждает, что в доме недвижимость единственная в своем роде.

Но, пожалуй, основное отличие недвижимости в том, что у квартиры потрясающая шумоизоляция. Во-первых, дом, в котором она находится, кирпичный, и его стены сами по себе не пропускают лишние шумы.

Во-вторых, квартира расположена на самом верху жилого здания. Выше — только технический этаж. Поэтому, ни сбоку, ни сверху никого из соседей не слышно.

Основные характеристики «четырешки»:

  • 3 большие спальни
  • просторная гостиная
  • 3 теплых балкона
  • 2 санузла
  • вместительная кухня
  • гардеробная комната и прачечная

Интерьеры квартиры можно отнести к классическому стилю — данному направлению соответствует цветовая гамма, мебель и детали дизайна.

Кстати, вся обстановка и бытовая техника продаются вместе с квартирой. Она полностью укомплектована и готова в любой момент встретить новых хозяев с распростертыми объятьями.

В Барнауле за 19,9 млн рублей продается четырехкомнатная квартира на пр. Строителей, 33.
В Барнауле за 19,9 млн рублей продается четырехкомнатная квартира на пр. Строителей, 33.
«Циан».

Отметим, что ремонт был сделан всего три года назад.

Дом кирпичный и относительно новый. Он был построен в 2012 году компанией ПСФ «Алтайэнергожилстрой». Территория жилой многоэтажки огорожена и оборудована видеонаблюдением, а в подъездах жильцов и их гостей встречает консьерж.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость