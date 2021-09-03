В Барнауле почти за 20 млн рублей продается самая «тихая» четырехкомнатная квартира в городе

В краевой столице выставлена на продажу четырехкомнатная квартира в 15-ти этажной «свечке» на пр. Строителей, 33. Общая площадь недвижимости 150 кв. м. Стоимость — 19,9 млн рублей, или 132,6 тыс. рублей за квадратный метр.

Автор объявления утверждает, что в доме недвижимость единственная в своем роде.

Но, пожалуй, основное отличие недвижимости в том, что у квартиры потрясающая шумоизоляция. Во-первых, дом, в котором она находится, кирпичный, и его стены сами по себе не пропускают лишние шумы.

Во-вторых, квартира расположена на самом верху жилого здания. Выше — только технический этаж. Поэтому, ни сбоку, ни сверху никого из соседей не слышно.

Основные характеристики «четырешки»: 3 большие спальни

просторная гостиная

3 теплых балкона

2 санузла

вместительная кухня

гардеробная комната и прачечная

Интерьеры квартиры можно отнести к классическому стилю — данному направлению соответствует цветовая гамма, мебель и детали дизайна.

Кстати, вся обстановка и бытовая техника продаются вместе с квартирой. Она полностью укомплектована и готова в любой момент встретить новых хозяев с распростертыми объятьями.

В Барнауле за 19,9 млн рублей продается четырехкомнатная квартира на пр. Строителей , 33. «Циан».

Отметим, что ремонт был сделан всего три года назад.

Дом кирпичный и относительно новый. Он был построен в 2012 году компанией ПСФ «Алтайэнергожилстрой». Территория жилой многоэтажки огорожена и оборудована видеонаблюдением, а в подъездах жильцов и их гостей встречает консьерж.