В Барнауле почти за 15 млн рублей продается серая квартира с черной обезьянкой

В квартире, выставленной на продажу на сайте «Циан», сделана евро-планировка. На 81 кв. м разместились три изолированные комнаты, кухня-гостиная и раздельный санузел.
В «четырешке» сделан дизайнерский ремонт. Практически все помещения несут печать одного стиля. Стены и мебель выглядят эффектно, они выполнены в серых и светло-бежевых тонах.
Диссонанс вносит лишь коричневый паркетный пол. В современном антураже с элементами стиля лофт он выглядит неким воспоминанием из прошлого российского дизайна интерьеров.
Эффект несколько сглаживают приятные декоративные мелочи: черная фигурка обезьяны, свисающая с потолка в прихожей и люстра-шляпа над спальной зоной в одной из комнат.
«При ремонте использовались качественные материалы, дорогое инженерное оборудование: теплые полы, кондиционеры, система освещения от датчиков движения», — говорится в объявлении.
Здесь же сказано о приятном бонусе — системе «умный дом», которой оснащена дорогая недвижимость.