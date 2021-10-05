В Барнауле почти за 15 млн рублей продается серая квартира с черной обезьянкой

Дизайнерская «четырешка» находится в ЖК «Две эпохи» на пр. Комсомольский. Площадь квартиры составляет 81 кв. м. Цена — 14,9 млн рублей. Она расположена на седьмом этаже 16-этажной кирпичной высотки с системой «умный дом».

В Барнауле почти за 15 млн рублей продается квартира на пр. Комсомольский.

В квартире, выставленной на продажу на сайте «Циан», сделана евро-планировка. На 81 кв. м разместились три изолированные комнаты, кухня-гостиная и раздельный санузел.

В «четырешке» сделан дизайнерский ремонт. Практически все помещения несут печать одного стиля. Стены и мебель выглядят эффектно, они выполнены в серых и светло-бежевых тонах.

Диссонанс вносит лишь коричневый паркетный пол. В современном антураже с элементами стиля лофт он выглядит неким воспоминанием из прошлого российского дизайна интерьеров.

Эффект несколько сглаживают приятные декоративные мелочи: черная фигурка обезьяны, свисающая с потолка в прихожей и люстра-шляпа над спальной зоной в одной из комнат.

В Барнауле почти за 15 млн рублей продается квартира на пр. Комсомольский. «Циан».

«При ремонте использовались качественные материалы, дорогое инженерное оборудование: теплые полы, кондиционеры, система освещения от датчиков движения», — говорится в объявлении.

Здесь же сказано о приятном бонусе — системе «умный дом», которой оснащена дорогая недвижимость.