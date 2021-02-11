В Барнауле почти за 9 млн рублей продается «трешка» с фиолетовой гостиной и спальней а-ля «сафари»

Квартира отличается необычным интерьером. У каждой комнаты свой неповторимый стиль.
Так, гостиная выдержана в нежных фиолетовых тонах. Сразу и не поймешь, при чем здесь море, но множество аксессуаров, камин, а также карта полушарий под старину наполняют комнату атмосферой посиделок у костра на морском побережье.
Одна из спален переносит в жаркую Африку с ее песками, жирафами и традиционным сафари. Комната немного перегружена элементами, но шкуры на полу расставляют все по своим местам, ведь ни одно путешествие в экзотическую страну не обходится без большого количества трофеев, какими бы они не были.
Практически все это наполнение и встроенная бытовая техника останется будущим владельцем в качестве бонуса к дорогой покупке.
Если вернуться из грез о странствиях по миру, то, на первый взгляд, ремонт качественный и с изюминкой. В квартире установлена система для подогрева пола, душевая кабина, джакузи и водонагреватель. Есть два санузла.
В подъезде дома бизнес-класса два лифта — грузопассажирский и пассажирский. На первом этаже жильцов и их гостей встречает консьерж. Во дворе расположилась большая детская площадка.
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