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Недвижимость

В Барнауле почти за 9 млн рублей продается «трешка» с фиолетовой гостиной и спальней а-ля «сафари»

Трехкомнатная квартира с ярким дизайном продается в жилом комплексе с поэтичным названием «Анастасия» на ул. Папанинцев, 111. Общая площадь недвижимости с сайта «Авито» составляет 125 кв. м. Стоимость квартиры в ЖК бизнес-класса — 8,75 млн рублей.

Квартира в ЖК бизнес-класса "Анастасия" на ул. Папанинцев, 111.
Квартира в ЖК бизнес-класса "Анастасия" на ул. Папанинцев, 111.
"Авито".

Квартира отличается необычным интерьером. У каждой комнаты свой неповторимый стиль.

Так, гостиная выдержана в нежных фиолетовых тонах. Сразу и не поймешь, при чем здесь море, но множество аксессуаров, камин, а также карта полушарий под старину наполняют комнату атмосферой посиделок у костра на морском побережье.

Одна из спален переносит в жаркую Африку с ее песками, жирафами и традиционным сафари. Комната немного перегружена элементами, но шкуры на полу расставляют все по своим местам, ведь ни одно путешествие в экзотическую страну не обходится без большого количества трофеев, какими бы они не были.

Практически все это наполнение и встроенная бытовая техника останется будущим владельцем в качестве бонуса к дорогой покупке.

Квартира в ЖК бизнес-класса &quot;Анастасия&quot; на ул. Папанинцев, 111.
Квартира в ЖК бизнес-класса «Анастасия» на ул. Папанинцев, 111.
«Авито».

Если вернуться из грез о странствиях по миру, то, на первый взгляд, ремонт качественный и с изюминкой. В квартире установлена система для подогрева пола, душевая кабина, джакузи и водонагреватель. Есть два санузла.

В подъезде дома бизнес-класса два лифта — грузопассажирский и пассажирский. На первом этаже жильцов и их гостей встречает консьерж. Во дворе расположилась большая детская площадка.

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