В Барнауле почти за 12 млн рублей продается «трешка» с ярким дизайном и «усталым» лосем в набедренной повязке

Недвижимость находится на 19 этаже дома, возведенного на ул. Приречная, 1. Ее общая площадь составляет 134 кв. м, а цена — 11,99 млн рублей.
От львиной доли элитной недвижимости ее отличает не только расположение — ЖК построен в центре Барнаула, на берегу Оби, но и внутреннее убранство.
Здесь явно поработал дизайнер с бурной фантазией. Он насытил пространство квартиры необычными интерьерными решениями и странными арт-объектами.
В частности, на одной из стен он разместил фигурку ползущей лягушки. А у стены из стеклянных блоков поставил статую понурого лося, одетого в набедренную повязку. Судя по фотографиям, истукана нередко используют в качестве вешалки для сумок.
Кстати, у него есть брат-близнец. Когда-то похожий лось был частью обстановки одного из ресторанов поселка Эстосадок, расположенного недалеко от Сочи.
Что касается квартиры, то особое внимание дизайнер уделил потолкам. Он ушел от «попсового» натяжного варианта и оформил верхнюю границу квартиры объемными панелями, кругами и трубами, добавив в каждую комнату еще по нескольку изюминок.
В итоге трешка стала примером неудержимой эклектики в интерьерном дизайном, где уживаются кирпично-металлический лофт, элементы конструктивизма, поп-арт и детали из этно-стиля.
В дополнение к этому, нынешние владельцы готовы оставить новоселам всю мебель и бытовую технику. Можно предположить, что лось тоже останется на прежнем месте.