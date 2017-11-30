В Барнауле обвалился спрос на коттеджи для празднования Нового года-2018

В Барнауле подешевела аренда коттеджей для празднования Нового Года. Фото : realtai.ru. В Барнауле подешевела аренда коттеджей для празднования Нового Года. Фото : realtai.ru. В Барнауле подешевела аренда коттеджей для празднования Нового Года. Фото : realtai.ru.

В этом году самый дорогой вариант аренды обойдется в 45 тыс. рублей в сутки. Площадь здания —173 квадратных метра. Внутри есть прихожая, холл с кирпичным камином, три большие комнаты, кухня-столовая, гардеробная, ванная комната с душевой, веранда. На участке построены баня и беседка. Коттедж расположен около леса.

Другие варианты заметно дешевле. Аренда двухэтажного гостевого дома в центре города стоит 7 тыс. рублей. Площадью здания — 90 квадратных метров. В доме есть мангальная зона, массажное кресло, два душа, спальня, зона для детей.

На улице Интернациональной в аренду предлагают коттедж площадью 500 квадратных метров со своей парковкой. Внутри можно разместить до 50 человек. Там есть кухня, музыкальная аппаратура, два отдельных зала на первом и втором этаже.

На территории построена беседка с мангалом. Стоимость аренды — 15 тыс. рублей. В период новогодних корпоративов собственники готовы сдать дом на несколько часов — с 8:00 до 23:00. Цена аренды — 10 тыс. рублей.

Еще в 2015 году в городе предлагали снять коттедж за 100 тыс. рублей. В 2014-2015 годы подобные объекты бронировали на Новый Год еще с октября, и к концу ноября 80% всех вариантов сдавали. Сейчас в базе объявлений много вакантных объектов.