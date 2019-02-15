В Барнауле построят бассейн нового формата

ИСК «Союз» планировал построить бассейн для жителей новых кварталов «Времена года», «Янтарный», «Балтийская крепость». Между ними в центре был участок, принадлежащий компании «Мария-Ра». Но ритейлер в последний момент отказался продавать землю, решив построить там свой торговый центр.

Людям мало иметь только дом, нужна социальная инфраструктура. К сожалению нам не удалось построить бассейн около «Времен года», но мы не отказались от проекта. Мы перенесли его в квартал 2038 — участок ИСК «Союз» приобрел с аукциона летом 2018 года. Бассейн расположится напротив ледового дворца и таким образом мы сформируем полноценный спортивно-образовательный кластер.