В Барнауле построят бассейн нового формата

ИСК «Союз» планировал построить бассейн для жителей новых кварталов «Времена года», «Янтарный», «Балтийская крепость». Между ними в центре был участок, принадлежащий компании «Мария-Ра». Но ритейлер в последний момент отказался продавать землю, решив построить там свой торговый центр.
Елена Греб,
заместитель генерального директора по экономике и финансам ИСК «Союз»:
Людям мало иметь только дом, нужна социальная инфраструктура. К сожалению нам не удалось построить бассейн около «Времен года», но мы не отказались от проекта. Мы перенесли его в квартал 2038 — участок ИСК «Союз» приобрел с аукциона летом 2018 года. Бассейн расположится напротив ледового дворца и таким образом мы сформируем полноценный спортивно-образовательный кластер.
Еще в квартале запланировано восемь многоквартирных домов. Здесь будут кирпичные и панельные высотки. Часть из них выстроится вдоль Павловского тракта. В центре квартала будет детский сад.
Елена Греб,
заместитель генерального директора по экономике и финансам ИСК «Союз»:
Жители Индустриального района смогут заниматься плаванием и спортом без покупки клубных карт. Бассейн проектируется так, чтобы туда могли приходить люди с ограниченными возможностями. Например, дети, которые передвигаются на колясках.
Планируется, что дома в квартале 2038 начнут строить уже в сентябре 2019 года. Одновременно начнут возводить здание бассейна — это будет проект, который «Союз» реализует вместе с инвесторами.