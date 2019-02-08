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Недвижимость

В Барнауле построят частную поликлинику

На пересечении Павловского тракта и улицы Попова в Барнауле планируют построить поликлинику. Эскиз здания представили на градостроительном совете 7 февраля.

Врач, лаборатория.
Врач, лаборатория.
СС0

Проект разрабатывает мастерская архитектора Владимира Золотова. Он предложил три варианта: двух-, трех и пятиэтажные здание. Однако творческий коллектив больше склоняется к строительству трехэтажной поликлиники, где можно организовать 300 посещений в смену. В предложенном варианте запланированы кабинеты специалистов, залы для ЛФК и других занятий.

Члены градосовета говорили о том, что на данном участке города нужно строить архитектурную доминанту — высотное здание. На участке, которым располагает собственник, высотку возвести нельзя.

Проект поликлиники.
Проект поликлиники.
altapress.ru

В итоге в общем голосовании утвердили трехэтажный проект. Градосовет надеется, что в дальнейшем за поликлиникой появятся высотки, которые и зададут архитектуру перекрестку ул. Попова-Павловского тракта.

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