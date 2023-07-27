27 июля
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Недвижимость

В Барнауле построят мощный центр для оказания услуг с въездом на первый этаж и антресолью

«Мастерская Золотова» разработала эскизный проект объекта общественного назначения для оказания услуг. Двухэтажное здание планируют построить на ул. Ткацкой, 85.

Проект центра для оказания услуг на ул. Ткацкой, 85.
Проект центра для оказания услуг на ул. Ткацкой, 85.
"Мастерская Золотова"

Объект будет состоять из железобетонного каркаса, и газобетона закрытого штукатуркой разной фракции. Прямоугольное здание визуально делится на две симметричные части. В двух углах появится по входу, вестибюлю и лестницы. Будет и антресольный этаж.

Помещения станут многофункциональными.

Чтобы не занимать узкую Ткацкую улицу во время разгрузки или загрузки предметов, на первом этаже здания запроектировали два въезда для автомобилей. Строители сохранят газоны и создадут тротуар.

Во дворе спрячется парковка на 24 места.

Проект приняли без доработок.

1,5 тыс. кв. м – площадь участка;

653 кв. м – площадь застройки;

1,4 тыс. кв. м – общая площадь здания.

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