В Барнауле построят мощный центр для оказания услуг с въездом на первый этаж и антресолью

Объект будет состоять из железобетонного каркаса, и газобетона закрытого штукатуркой разной фракции. Прямоугольное здание визуально делится на две симметричные части. В двух углах появится по входу, вестибюлю и лестницы. Будет и антресольный этаж.
Помещения станут многофункциональными.
Чтобы не занимать узкую Ткацкую улицу во время разгрузки или загрузки предметов, на первом этаже здания запроектировали два въезда для автомобилей. Строители сохранят газоны и создадут тротуар.
Во дворе спрячется парковка на 24 места.
Проект приняли без доработок.
1,5 тыс. кв. м – площадь участка;
653 кв. м – площадь застройки;
1,4 тыс. кв. м – общая площадь здания.