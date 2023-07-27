В Барнауле построят мощный центр для оказания услуг с въездом на первый этаж и антресолью

Объект будет состоять из железобетонного каркаса, и газобетона закрытого штукатуркой разной фракции. Прямоугольное здание визуально делится на две симметричные части. В двух углах появится по входу, вестибюлю и лестницы. Будет и антресольный этаж.

Помещения станут многофункциональными.

Чтобы не занимать узкую Ткацкую улицу во время разгрузки или загрузки предметов, на первом этаже здания запроектировали два въезда для автомобилей. Строители сохранят газоны и создадут тротуар.

Во дворе спрячется парковка на 24 места.

Проект приняли без доработок.