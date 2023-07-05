В Барнауле построят яркую автомойку с порталами внутри и на фасаде

На ул. Солнечная поляна, 24а появится автомастерская с портальной мойкой. Эскиз проекта от компании «АрхиЛайн» уже оценили эксперты градостроительного совета.

Здание построят на месте небольшого склада: его разберут, оставив лишь часть фундамента. Новый объект будет одноэтажным, с антресольным уровнем для персонала.

Автоматическая мойка будет включать пять порталов.

«Это оборудование, которое движется вдоль стоящего автомобиля, и автоматически моет его», - объяснил представитель «АрхиЛайна» Алексей Кудрявцев.

Проектируемое здание металлокаркасное, с сэндвич-панелями. Белые (на визуализации серые) — используют повторно, сняв их с существующего здания. Яркие прямоугольные элементы отсылают к облику соседнего бело-синего здания.

Ночью главный фасад будет подсвечиваться — это круглосуточная мойка.

839 кв. м — площадь здания;

2 тыс. кв. м — площадь участка.

Предполагается, что здесь будут работать 12 человек.

Эксперты не одобрили зеленый цвет в проекте, назвав его вырвиглазным. Как отметил Алексей Кудрявцев, на нем настоял заказчик — это корпоративный оттенок. Сам архитектор предлагал использовать синий цвет, как у соседнего здания.

Эскиз проекта автомастерской с портальной мойкой на ул. Солнечная поляна, 24а. АрхиЛайн

Заместитель председателя совета Антон Воробьев предложил убрать массивную п-образную конструкцию, которая возвышается над кровлей.

«Она не несет никакой функциональной нагрузки, - сказал он. - Можно по-другому акцентировать входную группу: цветом, объемный портал сделать. И, конечно, защитный козырек разместить».

Архитектор Сергей Шадрин не согласился.

«Портал я бы оставил: тем более, если там будет фирменный знак. Достаточно интересная архитектура для такого объекта, - отметил он. - А цвет нужно использовать синий. Либо песочный, а мелкие элементы наоборот — этим ярким цветом».

Проект одобрили, поручив внести правки в рабочем порядке.