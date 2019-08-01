В Барнауле построят завод по переработке промышленного мусора

В Барнауле начали строить завод по утилизации отходов первого-четвертого классов опасности. Проект реализует частная компания «Экосервис», которая несколько лет занимается уничтожением отходов, в том числе медицинских.

Завод расположится на пр. Космонавтов, 66. Собственник компании Сергей Бащенко рассказал altapress.ru, что на нем установят оборудование, которое позволит применять более экологичные технологии утилизации отходов.

«Та часть медотходов, которая при сжигании дает большое количество дыма (хотя и в пределах норм), будет термически обрабатываться на другом специальном оборудовании. Промышленные отходы, различные пластики, будут перерабатываться в гранулы для дальнейшего изготовления различной продукции», — пояснил Сергей Бащенко.

Проект запустят в 2020 году. Однако на полную мощь завод выйдет примерно через четыре года.