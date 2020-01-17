В Барнауле появился очередной долгострой

На ул. Сухова, 34 в Барнауле появилась очередная затянутая стройка, сообщает «Алтайский портал недвижимости». Дом с ноября 2016 года возводит компания «Сиада». Некоторые дольщики в панике расторгли договоры.

Застройщик обещал сдать многоквартирник в 2018 году. Изначально проект имел всего 4 этажа, включая подземный, но потом наблюдательные барнаульцы заметили, что в доме заложены шахты под два лифта в каждом подъезде и прочный фундамент, рассчитанный на высотку.

Построив четыре наземных уровня, компания анонсировала строительство уже совсем другого дома, который вырос до 17 этажей и поменял расцветку. Срок сдачи перенесли на первый квартал 2020 года, а потом на первый квартал 2023 года.

В период отсутствия документации Росреестр не регистрировал договоры долевого участия, в связи с чем продажи квартир встали. Стройка велась крайне медленно и потом вовсе прервалась на год.

Слухи о финансовом неблагополучии строительной компании разошлись по форумам и соцсетям, а некоторые дольщики расторгли договоры.