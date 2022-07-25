26 июля
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Недвижимость

В Барнауле приступили к решительному сносу Речного вокзала

Застройщик «ВиСКью» приступил к разбору железобетонных конструкций Речного вокзала. Покажем, как окончательно меняется облик набережной в фоторепортаже altapress.ru.

В Барнауле приступили к решительному сносу Речного вокзала 25.07.2022.
В Барнауле приступили к решительному сносу Речного вокзала 25.07.2022.
Altapress.ru

Напомним, что снос отложили до тех пор, пока ласточки, поселившиеся на Речном вокзале, смогут вывести своих птенцов.

Демонтировать объект планировали за два месяца, разделив работу на несколько этапов.

По словам главного инженера технического заказчика ООО «СЕЛФ» Александра Жокина, шум не побеспокоит жителей ближайших домов: они находятся на достаточном отдалении.

Ранее из здания вынесли остатки мебели, сняли двери, оконные рамы, а с крыши срезали буквы «Барнаул», которые отвезли на склад застройщика. Возможно, им найдут применение в другом месте.

В Барнауле приступили к решительному сносу Речного вокзала 25.07.2022.
В Барнауле приступили к решительному сносу Речного вокзала 25.07.2022.
Altapress.ru
В Барнауле приступили к решительному сносу Речного вокзала 25.07.2022.
В Барнауле приступили к решительному сносу Речного вокзала 25.07.2022.
Altapress.ru

На территории Речного вокзала планируют построить комплекс, включающий в себя жилые башни в 43 этажа и общественно-деловые помещения. У здания обустроят прогулочную зону, доступ к которой обещают сделать свободным.

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