В Барнауле продается эксклюзивный коттедж с зимним садом и VIP-зоной для проведения вечеринок

Архитектура дома действительно оригинальная. Со стороны коттедж кажется компактным, но внутри у него большое, но уютное пространство. В нем есть гостиная, кухня с «завораживающим видом на восход», несколько уютных спален, зимний сад, VIP-зона для проведения вечеринок и многое другое.
Как утверждает продавец, удивительная особенность каждой комнаты — в ощущении воздушности. Вероятно, такой эффект достигается за счет простора и хорошей освещенности. Окна в доме большие, поэтому солнечный свет проходит без труда.
На территории построены: гараж для трех автомобилей, хозяйственные помещения, банный комплекс с террасой. Участок облагорожен. Его украшают альпийская горка, розарий и мягкий газон.
Еще одним несомненным плюсом является сниженная налоговая нагрузка на собственника. На сегодняшний день она составит сумму в размере, не превышающем налог на двухкомнатную квартиру.
«Позвольте себе и своим детям лучшее!» — таким позитивным штампом завершается текст объявления на «Авито».
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