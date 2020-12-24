В Барнауле продается эксклюзивный коттедж с зимним садом и VIP-зоной для проведения вечеринок

Коттедж, построенный по индивидуальному проекту «Инпрок Дизайн», находится на ул. Тенистая, 2 на территории закрытого охраняемого поселка «Цветы Алтая». Площадь двухэтажного кирпичного здания — 393 кв. м, размер участка под ним — 19 соток. До центра города можно добраться без пробок и всего за 15 минут. Стоит недвижимости 22 млн рублей.

В Барнауле на ул. Тенистая, 2 продается коттедж с альпийской горкой и VIP-зоной для проведения вечеринок за 22 млн. рублей.

Архитектура дома действительно оригинальная. Со стороны коттедж кажется компактным, но внутри у него большое, но уютное пространство. В нем есть гостиная, кухня с «завораживающим видом на восход», несколько уютных спален, зимний сад, VIP-зона для проведения вечеринок и многое другое.

Как утверждает продавец, удивительная особенность каждой комнаты — в ощущении воздушности. Вероятно, такой эффект достигается за счет простора и хорошей освещенности. Окна в доме большие, поэтому солнечный свет проходит без труда.

На территории построены: гараж для трех автомобилей, хозяйственные помещения, банный комплекс с террасой. Участок облагорожен. Его украшают альпийская горка, розарий и мягкий газон.

В Барнауле на ул. Тенистая , 2 продается коттедж с альпийской горкой и VIP-зоной для проведения вечеринок за 22 млн. рублей. «Авито».

Еще одним несомненным плюсом является сниженная налоговая нагрузка на собственника. На сегодняшний день она составит сумму в размере, не превышающем налог на двухкомнатную квартиру.

«Позвольте себе и своим детям лучшее!» — таким позитивным штампом завершается текст объявления на «Авито».

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