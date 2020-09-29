В Барнауле продается неказистый коттедж с «богатым внутренним миром» за 9 млн рублей

Стены коттеджа покрыты желтым сайдингом, дом смотрит на мир грустными стандартными стеклопакетами. Но внутри он таит немало приятных сюрпризов и порадует любого ценителя уюта, комфорта и умеренной роскоши.
Коттедж оценили в 9,3 млн рублей. За эти деньги покупатель получит двухэтажный просторный дом, общей площадью 560 кв. м плюс цокольный этаж. Есть, где разгуляться.
Здание находится в тихом поселке элитного типа в 10-ти минутах езды от центра города.
Удивляет начинка. Здесь есть хамам с пенной комнатой и душем Шарко, флоатинг, массажная комната. Помимо этого имеется большая зона отдыха с баней, каминной комнатой, бассейном, детским джакузи, дорожкой Кнейпа, а также летней террасой с мангалом.
Бассейн достоин отдельного представления. Его размер 10 на 4 метра, глубина 2 метра. В нем можно запустить два водопада, искусственную волну. Установлены станция фильтрации и санобработки и автономная станция подогрева, которая круглый год поддерживает температуру 28 градусов по Цельсию.
На участке в 9 соток построены два гаража, парник.
А еще коттеджу не страшен городской смог. Он построен на самой высокой точке Барнаула. Здесь всегда чистый воздух. Буквально в 10-ти метрах от него — сосновый лес.
Этот дом подойдет как для семьи, ведущей здоровый образ жизни.
Более подробно с уникальным предложением можно ознакомиться здесь.