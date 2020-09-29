В Барнауле продается неказистый коттедж с «богатым внутренним миром» за 9 млн рублей

Обычный, на первый взгляд, коттедж продают в Барнауле на ул. Приветная. Впрочем, внутреннее содержание дома способно удивить многих. Не зря на сайте kuprod.ru его назвали самым уникальным предложением на рынке недвижимости.

Уникальный коттедж, построенный на самой высокой точке Барнаула (ул. Приветная).

Стены коттеджа покрыты желтым сайдингом, дом смотрит на мир грустными стандартными стеклопакетами. Но внутри он таит немало приятных сюрпризов и порадует любого ценителя уюта, комфорта и умеренной роскоши.

Коттедж оценили в 9,3 млн рублей. За эти деньги покупатель получит двухэтажный просторный дом, общей площадью 560 кв. м плюс цокольный этаж. Есть, где разгуляться.

Здание находится в тихом поселке элитного типа в 10-ти минутах езды от центра города.

Удивляет начинка. Здесь есть хамам с пенной комнатой и душем Шарко, флоатинг, массажная комната. Помимо этого имеется большая зона отдыха с баней, каминной комнатой, бассейном, детским джакузи, дорожкой Кнейпа, а также летней террасой с мангалом.

Уникальный коттедж , построенный на самой высокой точке Барнаула ( ул. Приветная). «КупиПродай».

Бассейн достоин отдельного представления. Его размер 10 на 4 метра, глубина 2 метра. В нем можно запустить два водопада, искусственную волну. Установлены станция фильтрации и санобработки и автономная станция подогрева, которая круглый год поддерживает температуру 28 градусов по Цельсию.

На участке в 9 соток построены два гаража, парник.

А еще коттеджу не страшен городской смог. Он построен на самой высокой точке Барнаула. Здесь всегда чистый воздух. Буквально в 10-ти метрах от него — сосновый лес.

Этот дом подойдет как для семьи, ведущей здоровый образ жизни.

Более подробно с уникальным предложением можно ознакомиться здесь.